Испания — Нидерланды. Просто футбольный праздник какой-то!

Мартовская международная пауза в самом разгаре. В воскресенье, 23 марта, на стадионе «Месталья» в Валенсии (Испания) состоится ответный матч 1/4 финала Лиги наций Испания — Нидерланды. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч Лиги наций Испания — Нидерланды 23 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу сборной Испании предлагается с коэффициентом 1.70, что приблизительно равно 58% вероятности. Победа сборной Нидерландов оценивается в 5.20, в то время как на ничейный исход можно поставить за 4.20.

Аналитики также прогнозируют, что ответный матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.79. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 или 1:0 в пользу хозяев.

Прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги наций Испания — Нидерланды (23.03.2025)

Сборной Испании, конечно, повезло. Первая встреча четвертьфинала Лиги наций со сборной Нидерландов, которая проходила в Роттердаме, завершилась со счётом 2:2. Однако гости сумели спастись от поражения лишь на 90+3-й минуте. И не последнюю роль сыграло удаление в составе соперника на 82-й минуте.

В целом оппоненты выступили на равных, а потому результат в какой-то степени можно назвать закономерным. Несмотря на переезд в родные края, испанцам придётся нелегко. Нидерландские футболисты должны были почувствовать, что вполне способны добиться положительного исхода даже с чемпионом Европы.

Луис де ла Фуэнте, в свою очередь, отметил, что побеждать в каждой игре сборной Испании непросто. К слову, это проявляется уже в трёх матчах подряд. На финальном отрезке группового этапа Лиги наций команда с трудом одолела сборную Дании (2:1) и едва не отдала очки сборной Швейцарии (3:2). В обоих случаях пропустила.

Судя по всему, предстоящая ответная встреча тоже получится результативной. Сейчас «Фурия Роха» — довольно молодая команда. А молодым футболистам местами свойственна некоторая нестабильность. Нидерландцы тоже собрали талантливую молодёжь, но уже доказали, что умеют создавать и реализовывать моменты.

Короче говоря, в ответной игре логично будет ожидать голы в обе стороны. Тем более что такое было в трёх из четырёх предыдущих очных встреч. Вообще, не исключено, что ответный матч тоже получится равным, напряжённым и завершится за пределами основного времени. И всё же в качестве ставки можно выбрать голы в обе стороны.

Коэффициент букмекеры дают рабочий, хотя не самый вкусный. Можно поднять выигрыш дополнительной ставкой на тотал больше 2.5 мяча. В пользу результативной встречи говорит кадровая ситуация. После первой игры испанцы остались без Пау Кубарси из-за травмы, а нидерландцы — без Йоррела Хато из-за удаления. Это защитники.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.22.