Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Португалия — Дания, прогнозы и ставки на матч 23 марта, где смотреть, во сколько, какой канал, трансляция, экспресс на футбол

Экспресс на футбол: Украина кошмарит Бельгию, Роналду исправляется
Михаил Коробов
Экспресс на матч Лиги наций 23 марта
Аудио-версия:
Комментарии
Интересно не только там, где Испания или Германия.

Пока такие гиганты, как сборные Испании и Германии, спорят за выход в 1/2 финала Лиги наций, сегодня, 23 марта, пройдут ответные стыковые встречи за право выступать в Лиге А. Здесь тоже будет интересно. А ещё интереснее — вместе с экспрессом от «Чемпионата».

Прогноз на матч Португалия — Дания

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Португалия
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый матч сборная Дании выиграла со счётом 1:0. Португальцы не ожидали от соперника такой прыти. И сами толком ничего не создали, и на своей половине поля многое позволяли. Могли уступить разгромно, если бы не Диогу Кошта. Вратарь парировал пенальти в исполнении Кристиана Эриксена, а также коварный удар Мики Биерета в угол.

Роберто Мартинес говорил, что ему легко понять, как стараются играть датчане. Отмечал, что нужно хорошо сбалансировать команду, сыграть интенсивно. Ничего подобного в первом матче не наблюдалось. На работу над ошибками и подготовку к ответной игре времени мало. С другой стороны, теперь, когда нависла угроза вылета, подопечные Мартинеса наверняка приложат больше усилий, выступят собраннее и слаженнее.

Материалы по теме
Португалия — Дания. Роналду всё исправит
Португалия — Дания. Роналду всё исправит

Жирный плюс — преимущество в виде поддержки родных болельщиков. В конце концов, ведь не ради вылета уже на стадии 1/4 финала Лиги наций Криштиану Роналду совершал перелёт из Саудовской Аравии. Роналду уже 40 лет, а он всё забивает и забивает. Датчане в ответной встрече точно доставят хлопот, однако дорога в полуфинал им заказана.

Прогноз на матч Бельгия — Украина

Лига наций УЕФА . Стыковые матчи А/В. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Бельгия
Не начался
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Провалил дебют в качестве тренера сборной Бельгии Руди Гарсия. До 67-й минуты всё было нормально. Тибо Куртуа успешно справлялся со своей работой, и даже получилось размочить счёт. Однако после этого бельгийцы расслабились, «привезли» и посыпались. Украинцы забили три безответных мяча и спокойно довели дело до победы.

Уж поверьте, у сборной Бельгии есть потенциал отквитать разницу в два мяча. В полузащите и атаке полно известных имён. Гол Лукаку с передачи Де Брёйне в первом матче был только началом. Давненько хавбек «Манчестер Сити» и форвард «Наполи» не играли вместе. Сейчас немного притрутся и запустят конвейер.

Материалы по теме
Бельгия — Украина. Дубль два
Бельгия — Украина. Дубль два

А вот квалифицированность защитников «красных дьяволов» под вопросом. Если и дальше будут совершать такие глупые ошибки, как в первой встрече с Украиной, далеко Руди Гарсия не уедет. Даже без Артёма Довбика и Михаила Мудрика жёлто-синие забили три мяча. Вполне могут отличиться снова и создать прецедент для результативного матча.

Экспресс на матч Лиги наций 23 марта

  • Ставка 1: Португалия выйдет в 1/2 финала Лиги наций за 1.85.
  • Ставка 2: тотал больше 2.5 мяча в матче Бельгия — Украина за 1.71.

Общий коэффициент: 1.85 х 1.71 = 3.16.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android