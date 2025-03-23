Экспресс на футбол: Украина кошмарит Бельгию, Роналду исправляется

Интересно не только там, где Испания или Германия.

Пока такие гиганты, как сборные Испании и Германии, спорят за выход в 1/2 финала Лиги наций, сегодня, 23 марта, пройдут ответные стыковые встречи за право выступать в Лиге А. Здесь тоже будет интересно. А ещё интереснее — вместе с экспрессом от «Чемпионата».

Прогноз на матч Португалия — Дания

Первый матч сборная Дании выиграла со счётом 1:0. Португальцы не ожидали от соперника такой прыти. И сами толком ничего не создали, и на своей половине поля многое позволяли. Могли уступить разгромно, если бы не Диогу Кошта. Вратарь парировал пенальти в исполнении Кристиана Эриксена, а также коварный удар Мики Биерета в угол.

Роберто Мартинес говорил, что ему легко понять, как стараются играть датчане. Отмечал, что нужно хорошо сбалансировать команду, сыграть интенсивно. Ничего подобного в первом матче не наблюдалось. На работу над ошибками и подготовку к ответной игре времени мало. С другой стороны, теперь, когда нависла угроза вылета, подопечные Мартинеса наверняка приложат больше усилий, выступят собраннее и слаженнее.

Жирный плюс — преимущество в виде поддержки родных болельщиков. В конце концов, ведь не ради вылета уже на стадии 1/4 финала Лиги наций Криштиану Роналду совершал перелёт из Саудовской Аравии. Роналду уже 40 лет, а он всё забивает и забивает. Датчане в ответной встрече точно доставят хлопот, однако дорога в полуфинал им заказана.

Прогноз на матч Бельгия — Украина

Провалил дебют в качестве тренера сборной Бельгии Руди Гарсия. До 67-й минуты всё было нормально. Тибо Куртуа успешно справлялся со своей работой, и даже получилось размочить счёт. Однако после этого бельгийцы расслабились, «привезли» и посыпались. Украинцы забили три безответных мяча и спокойно довели дело до победы.

Уж поверьте, у сборной Бельгии есть потенциал отквитать разницу в два мяча. В полузащите и атаке полно известных имён. Гол Лукаку с передачи Де Брёйне в первом матче был только началом. Давненько хавбек «Манчестер Сити» и форвард «Наполи» не играли вместе. Сейчас немного притрутся и запустят конвейер.

А вот квалифицированность защитников «красных дьяволов» под вопросом. Если и дальше будут совершать такие глупые ошибки, как в первой встрече с Украиной, далеко Руди Гарсия не уедет. Даже без Артёма Довбика и Михаила Мудрика жёлто-синие забили три мяча. Вполне могут отличиться снова и создать прецедент для результативного матча.

Экспресс на матч Лиги наций 23 марта

Ставка 1: Португалия выйдет в 1/2 финала Лиги наций за 1.85.

Португалия выйдет в 1/2 финала Лиги наций за 1.85. Ставка 2: тотал больше 2.5 мяча в матче Бельгия — Украина за 1.71.

Общий коэффициент: 1.85 х 1.71 = 3.16.