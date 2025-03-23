Англия — Латвия. Молитесь, чтобы Кейн остался в запасе

На 24 марта запланирован матч 2-го тура квалификации ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Англии и Латвии. Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч квалификации ЧМ-2026 Англия — Латвия 24 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу сборной Англии предлагается с коэффициентом 1.03, что составляет приблизительно 97% вероятности. Победа сборной Латвии оценивается коэффициентом 65.0. Ничейный исход можно найти в линии за 20.0.

В то же время аналитики считают, что матч Англия — Латвия получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.32, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 4.90.

Прогноз на матч 2-го тура квалификации ЧМ-2026 Англия — Латвия (24.03.2025)

Дебют Томаса Тухеля в качестве главного тренера сборной Англии прошёл без происшествий. Его подопечные победили албанцев со счётом 2:0. Результат сделали кумиры многих — Джуд Беллингем и Гарри Кейн. Полузащитник «Реала» вырезал гениальную голевую передачу, которую замкнул защитник «Арсенала» Майлз Льюис-Скелли. Нападающий «Баварии» же установил итоговый счёт на табло.

Англичане вполне могли выиграть разгромно или даже крупно. Создали много моментов, но в некоторых эпизодах здорово действовали защитники и голкипер сборной Албании Томас Стракоша, а где-то немного не повезло. Например, на 41-й минуте, когда после подачи с углового в перекладину попал Дэн Бёрн.

У Томаса Тухеля всё схвачено. И в атаке всё замечательно, и защита крепка. К слову, албанцы нанесли всего лишь три удара, причём ни один из них не попал в створ. Сборную Латвии англичане тоже должны обыграть без затруднений. Взять П1 с форой (-3.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85.

Сборная Латвии очень скромна. Гораздо скромнее албанцев. Те хотя бы смогли квалифицироваться на Евро-2024. Латвийцы же заняли последнее место в турнирной таблице отборочного турнира. Проиграли семь из восьми матчей с общей разницей забитых и пропущенных мячей — 5:19.

В гостях сборная Латвии крупно уступила хорватам (0:5) и разгромно — туркам (0:4). Если бы красно-бело-красных эмоционально подпитывала поддержка родных болельщиков, ещё могло бы получиться доставить англичанам неприятности. Без этого нет никаких шансов на спасение от разгрома в предстоящей встрече.

Не стоит ждать, что сборная Латвии как-то по-особенному настроится и выдаст своё лучшее выступление. Крупного поражения от хорватов же избежать не получилось. Англичане по классу с ними сопоставимы. Лёгкий уровень для Гарри Кейна. Это отличная возможность упрочить собственный рекорд по количеству голов за национальную команду.

Латвийцам остаётся только надеяться, что Томас Тухель выделит лучшему бомбардиру в истории сборной Англии выходной или мало игрового времени, даст возможность другим проявить себя. Однако такой расклад очень маловероятен. Нападающий в замечательном тонусе и горит желанием в каждом матче вести за собой национальную команду.

Когда в расположение сборной под предлогом травм отказались ехать многие лидеры (временно исполняющим обязанности главного тренера тогда был Ли Карсли), Кейн не бросил на произвол судьбы национальную команду. С чего бы ему теперь уступать другим своё законное место в составе?

Ставка: победа сборной Англии с форой (-3.5) за 1.85.