Экспресс на Лигу наций: Хорватия не поставит «автобус», Испания не повторит ошибок

Воскресенье 23 марта принесёт ответные матчи 1/4 Лиги наций – на конец недели намечены три важные встречи, по результатам которых выявят участников 1/2 финала. Собрали из них экспресс дня с коэффициентом 6.08.

Прогноз на матч Испания — Нидерланды

Главные тренеры выставили на первую игру сильнейшие составы, однако первый тайм фаворита не выявил. Сборные играли на равных, одинаково владея мячом, и успели забить по голу.

Статистика второй половины отражает явный перекос в сторону «Красной фурии», несмотря на быстрый гол «оранжевых» в начале тайма. Подопечные Луиса де ла Фуэнте засели в нидерландской штрафной, набив показатель в пять раз больше ожидаемых голов, чем у соперника. Концовка игры вышла яркой: нидерландцы получили красную карточку на 81-й минуте, а Микель Мерино спас свою команду, вырвав ничью на 93-й. Важнейший мяч, который делает испанцев фаворитами противостояния.

Прогноз от БК «Леон» – победа в ответной встрече сборной Испании, несмотря на то что гости будут настроены на серьёзную борьбу и способны преподнести сюрприз. Пари на исход П1 в линии принимают с коэффициентом 1.69.

Прогноз на матч Германия — Италия

Сборная Италии в домашних стенах не сумела одолеть тактически слаженную «немецкую машину» и проиграла со счётом 1:2. Статистика матча показывает, что силы в игре были в целом равны – Германия с небольшим перевесом больше владела мячом, а показатель ожидаемых голов буквально на 0,07 оказался в пользу Италии.

На девятой минуте «Скуадра адзурра» разыграла красивую атаку, а Сандро Тонали замкнул её ударом из района 11-метровой отметки. После этого бундестим взяла игру в свои руки. Тим Кляйндинст и Леон Горецка, оба с передачи Йозуа Киммиха, на 49-й и 76-й минутах матча забили два мяча и установили окончательный счёт – 2:1 в пользу Германии.

В ответной встрече на «Сигнал Идуна Парк» можно ожидать повторной феерии и активной игры с обеих сторон. Германия будет стремиться как минимум удержать преимущество, а в идеале – его увеличить. В свою очередь, итальянцам непременно нужно забивать. Коэффициент в линии БК «Леон» на исход «обе забьют» – 1.79.

Прогноз на матч Франция — Хорватия

Первый тайм первого матча между этими сборными безоговорочно остался за «шашечными». Андрей Крамарич уже на девятой минуте получил возможность вывести команду вперёд, но не реализовал 11-метровый. На выручку пришли Анте Будимир и Иван Перишич, забившие два мяча. Серьёзное преимущество.

Во втором тайме доминировали французы. Хорваты глубоко засели в своей штрафной и редко выходили на половину поля соперника. Однако на исход встречи это не повлияло, ворота хозяев остались нераспечатанными. Полная тактическая победа команды Златко Далича.

Франция по-прежнему с большим преимуществом считается фаворитом ответного матча, но хорваты наверняка поставят высокую линию обороны и постараются не только удержать гандикап, но и увеличить его с помощью контратак. В линии БК «Леон» исход «обе забьют» идёт за 2.01.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: обе забьют в игре Германия – Италия за 1.69.

Ставка 2: победа Испании в игре с Нидерландами за 1.79.

Ставка 3: обе забьют в игре Франция – Хорватия за 2.01.

Общий коэффициент: 1.69 Х 1.79 Х 2.01 = 6.08.