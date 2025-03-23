Польша — Мальта. Это не «Барселона», но Левандовски справится

На 24 марта запланирован матч 2-го тура квалификации ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Польши и Мальты. Игра пройдёт на стадионе «Народовы» в городе Варшава. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч квалификации ЧМ-2026 Польша — Мальта 24 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу сборной Польши предлагается с коэффициентом 1.26, что составляет приблизительно 79% вероятности. Победа сборной Мальты оценивается коэффициентом 12.0. Ничейный исход можно найти в линии за 6.30.

В то же время аналитики считают, что встреча Польша — Мальта получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.37, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.17.

Прогноз на матч 2-го тура квалификации ЧМ-2026 Польша — Мальта (24.03.2025)

Сборная Польши стартовала на отборочном турнире на ЧМ-2026 не очень убедительно. С минимальным перевесом в качестве домашней команды победила литовцев, проигравших все шесть встреч Лиги наций с общим счётом 4:11. Почему не получилось разгромить? Разбираемся.

Во-первых, литовцы выдали один из лучших матчей. Очень внимательно сыграли в обороне и даже создали голевой момент, подвело завершение. Во-вторых, бело-красные не шибко интенсивно шли вперёд, на невысокой скорости двигали мяч. Притирались механизмы после длительного перерыва.

В случае с забитым мячом полякам повезло. Если бы не было рикошета, удар Роберта Левандовского голкипер сборной Литвы мог бы парировать. Впрочем, в этом ведь и заключается отличительная черта лучшего бомбардира в истории сборной Польши — он реализовывает практически всё.

Левандовски проводит замечательный сезон. Отличившийся в матче последнего тура чемпионата Испании с «Атлетико» (4:2), покорил отметку в 35 забитых мячей на клубном уровне во всех официальных турнирах за сезон. Помог каталонцам остаться на первом месте в турнирной таблице первенства!

Если литовцы смогли доставить неприятности сборной Польши, то можно допустить, что на это способны и мальтийцы. Последние результаты укрепляют в этом уверенность. «Иоаниты» потерпели только два разгромных поражения в квалификации на Евро-2024, хотя группа попалась очень сложная.

Затем мальтийцы неплохо выступили в Лиге наций. Проиграли только один из четырёх матчей. На отборочном турнире на ЧМ-2026 стартовали с поражения от Финляндии со счётом 0:1. Что-то подобное намечается и в этот раз. Поставить на П1 + ТМ 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06.

За национальную команду Левандовски забивает реже, чем за «Барселону». Партнёры по сборной не так активно снабжают его передачами под удар. Мальтийцы сильно уступают в классе, но у них стало лучше получаться выстраивать оборонительные конструкции. Поэтому ждём победы поляков и не слишком много голов.

Ставка: победа сборной Польши и тотал меньше 3.5 мяча за 2.06.