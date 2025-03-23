Босния и Герцеговина — Кипр. Семечки для Эдина Джеко

На 24 марта запланирован матч 2-го тура квалификации ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Боснии и Герцеговины и Кипра. Игра пройдёт на стадионе «Билино Поле» в городе Зеница. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч квалификации ЧМ-2026 Босния и Герцеговина — Кипр 24 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу сборной Боснии и Герцеговины предлагается с коэффициентом 1.23, что составляет приблизительно 81% вероятности. Победа сборной Кипра оценивается коэффициентом 17.0. Ничейный исход можно найти в линии за 6.10.

В то же время аналитики считают, что матч Босния и Герцеговина — Кипр получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.34, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.64. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.24.

Прогноз на матч 2-го тура квалификации ЧМ-2026 Босния и Герцеговина — Кипр (24.03.2025)

Сборной Боснии и Герцеговины попалась достаточно удобная группа. Больше всего опасности представляют румыны и австрийцы. Первых боснийцы уже успели обыграть на выезде — 1:0. Не без везения. Был спорный эпизод с не назначенным в их ворота пенальти, да и в целом соперник смотрелся лучше.

Хотя, если посмотреть с другой стороны, боснийцы играли строго на результат. Установку на матч выполнили, важнейшие три очка заработали. Значит, всё сделали правильно. Да, многолетний лидер сборной Эдин Джеко не забил, но ничего страшного, ведь возможность поправить статистику не за горами.

Джеко в отличной форме для своих лет. Кстати, ему уже стукнуло 39. В составе «Фенербахче» под руководством Жозе Моуринью нападающий принял участие в 42 официальных встречах, в которых забил 19 мячей и отдал шесть результативных передач. Даст фору многим молодым при таком графике.

В предстоящем матче Джеко вряд ли потратит много сил. Румыны в Лиге наций дважды разгромили сборную Кипра (0:3 и 1:4). А ещё ей досталось от Косова (0:4 и 0:3). Киприоты расположились на 130-м месте в мировом рейтинге. Совсем низок уровень развития футбола в стране, слишком мало качественных игроков, и недостаточно хорош рисунок игры у команды.

Повышать качество футбола киприотов приехал греческий специалист Апостолос Манциоз. Однако всё, чего ему пока что удалось достичь — это победа над занимающей 210-е место в мировом рейтинге сборной Сан-Марино (2:0) на своём поле. Так себе достижение. Заключить пари на П1 с форой (-1.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81.

Если сборные Румынии и Косова разгромили киприотов как дома, так и на выезде, то и у боснийцев вряд ли возникнут большие трудности при родных болельщиках. Должны победить разгромно или даже крупно. Важная победа над румынами даст сине-жёлтым прилив энергии и поможет вновь набрать три очка. Только в этот раз – более уверенно.

Ставка: победа сборной Боснии и Герцеговины с форой (-1.5) за 1.81.