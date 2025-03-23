Не Гренада, но бояться нечего. Чего ждать от матча Россия — Замбия

Во вторник, 25 марта, сборная России в очередном товарищеском матче, который пройдёт в Москве на стадионе «Динамо», встретится с командой Замбии. Игра начнётся в 20:00. Посмотреть эту встречу в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч ТВ».

Коэффициенты на матч Россия — Замбия (25.03.2025)

Букмекеры видят сборную России явным фаворитом. Заключить пари лишь на победу команды Валерия Карпина можно за 1.20. Шансы Замбии оценили в 15.00, а ничья идёт за 6.30. На то, что Россия выиграет с форой (-1.5), дают коэффициент 1.60, а обратный исход доступен за 2.30.

Аналитики ждут результативный футбол. На то, что команды сообща забьют 3 гола или больше, можно поставить за 1.53. Заключить пари на ТМ 2.5 гола можно с котировкой 2.50. Вероятность того, что забьют и Россия, и Замбия, оценили в 2.25.

Прогноз на матч Россия — Замбия 25 марта 2025 года

После спарринга со сборной Гренады (5:0), где главным событием стал рекорд Артёма Дзюбы, команде Валерия Карпина предстоит сыграть с более серьёзным соперником — командой Замбии. Это можно отметить даже по рейтингу ФИФА — 87-я строчка у африканской команды.

Правда, состав, который замбийцы привезли в Москву, немного расстроил. Главный тренер команды Авраам Грант (да-да, тот самый, который когда-то руководил «Челси») этот матч сыграет без футболистов топ-5 лиг. Не будет Патсона Даку из «Лестера», пропустят встречу выступающие в Серии А экс-игрок тульского «Арсенала» Ламек Банда и Кингстон Мутандва. Даже бывший футболист московского «Спартака» Фэшн Сакала, который сейчас выступает в Саудовской Аравии, до Москвы не доехал. Из известных нам лиц выделяется Кингз Кангва, который три сезона провёл в Туле, а сейчас играет в Израиле. Кстати, в этой стране выступают сразу шестеро замбийцев. Оно и понятно, отсылка к главному тренеру. Кроме того, есть игроки из чемпионатов Дании, Швейцарии, Саудовской Аравии и африканских лиг. Так что даже при беглом взгляде понятно — этот коллектив посерьёзнее Гренады даже в таком, не самом основном составе.

Впрочем, сборная России тоже должна предстать в другом составе в сравнении с первым матчем. Покинули расположение команды Артём Дзюба, Александр Солдатенков и Даниил Фомин. Ну и в целом состав наверняка будет преимущественно состоять из тех футболистов, которые не выходили с Гренадой. Условно его можно назвать основным. Серия побед сборной России сейчас составляет семь матчей при разности мячей 39:0.

Вряд ли стоит ждать от подопечных Карпина голевой феерии, всё же, как справедливо заметил главный тренер, Замбия — самый сильный из последних соперников сборной. Тем не менее мы вполне можем ожидать продолжения как победной, так и сухой серии. Класс россиян ощутимо выше, свои болельщики, привычный стадион — всё говорит за то, что будет победа и, вероятно, сухая. А вот кучи голов ждать, наверное, не стоит. Соперник — хоть и африканская сборная, но довольно дисциплинированная, Авраам Грант привнёс эту черту. Так что можно рассматривать и ТМ 2.5 гола. Однако более интересным всё же выглядит вариант с победой России без пропущенных мячей. Коэффициент пусть не самый высокий, но довольно приличный — 1.80.

Ставка: сухая победа России за 1.80.