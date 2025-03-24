Экспресс на футбол: Кейн и Левандовски отдыхают от клубных дел

Отборочный турнир к чемпионату мира по футболу набирает обороты. Экспресс «Чемпионата» учитывает главные матчи, которые пройдут сегодня, 24 марта.

Прогноз на матч Англия — Латвия

Дебют Томаса Тухеля в качестве главного тренера сборной Англии обошёлся без сюрпризов. Его подопечные победили албанцев со счётом 2:0. Причём соперники нанесли всего лишь три удара и ни одного – в створ. Сборную Латвии англичане тоже должны обыграть без затруднений. Взять П1 с форой (-3.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85.

Сборная Латвии очень скромна. Гораздо скромнее албанцев. Те хотя бы смогли квалифицироваться на Евро-2024. Латвийцы же заняли последнее место в турнирной таблице отборочного турнира. Проиграли семь из восьми матчей с общей разностью забитых и пропущенных мячей 5:19.

В гостях сборная Латвии крупно уступила хорватам (0:5) и туркам (0:4). Если бы красно-бело-красных эмоционально подпитывала поддержка родных болельщиков, ещё могло бы получиться доставить англичанам неприятности. Без этого же нет никаких шансов на спасение от разгрома в предстоящей встрече.

Прогноз на матч Польша — Мальта

Сборная Польши стартовала в отборочном турнире ЧМ-2026 не очень убедительно. С минимальным перевесом победила дома литовцев, проигравших все шесть встреч Лиги наций с общим счётом 4:11. Почему не получилось разгромить? Разбираемся.

В случае с забитым мячом полякам повезло. Если бы не было рикошета, удар Роберта Левандовского голкипер сборной Литвы мог бы парировать. Впрочем, в этом ведь и заключается отличительная черта лучшего бомбардира в истории сборной Польши — он реализовывает практически всё.

Если литовцы смогли доставить неприятности сборной Польши, то можно допустить, что на это способны и мальтийцы. Сенсации здесь, конечно, не предвидится, но сохранить лицо гости могут. Поставить на П1 + ТМ 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06.

Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Кипр

Сборной Боснии и Герцеговины попалась достаточно удобная группа. Наибольшую опасность представляют румыны и австрийцы. Первых боснийцы уже успели обыграть на выезде — 1:0. Не без везения. Был спорный эпизод с не назначенным в их ворота пенальти, да и в целом соперник смотрелся лучше.

Румыны в Лиге наций дважды победили сборную Кипра с крупным счётом (3:0 и 4:1). А ещё киприотам досталось от Косова (0:4 и 0:3). Они расположились на 130-м месте в мировом рейтинге. Совсем низок уровень развития футбола в стране, слишком мало качественных игроков, и недостаточно хорош рисунок игры у команды.

Повышать качество футбола киприотов приехал греческий специалист Апостолос Манциоз. Однако всё, чего ему пока что удалось достичь — это победы над занимающей 210-е место в мировом рейтинге сборной Сан-Марино (2:0) на своём поле. Так себе достижение. Заключить пари на П1 с форой (-1.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81.

Экспресс на матчи 24 марта

Ставка 1: победа Англии в матче с Латвией с форой (-3.5) за 1.85.

победа Англии в матче с Латвией с форой (-3.5) за 1.85. Ставка 2: победа Польши в матче с Мальтой и тотал меньше 3.5 мяча за 2.06.

победа Польши в матче с Мальтой и тотал меньше 3.5 мяча за 2.06. Ставка 3: победа Боснии и Герцеговины в матче с Кипром с форой (-1.5) за 1.81.

Общий коэффициент: 1.85 х 2.06 х 1.81 = 6.89.