Россия — Замбия. Победное шествие продолжается

На 25 марта запланирован товарищеский матч, в рамках которого сборная России примет сборную Замбии. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Коэффициенты на матч Россия — Замбия 25 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу сборной России предлагается с коэффициентом 1.23, что составляет примерно 80% вероятности. Победа сборной Замбии оценивается коэффициентом 17.0. Поставить на ничью можно за 6.10.

В то же время аналитики уверены, что матч Россия — Замбия получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.14.

Прогноз на товарищеский матч Россия — Замбия (25.03.2025)

Подопечные Валерия Карпина могли забить Гренаде гораздо больше. Проявили гостеприимство. Решили не доводить счёт до неприличного, ограничились крупной победой — 5:0. Для Артёма Дзюба встреча стала памятной. Он забил с передачи Алексея Батракова и отдал пас, который превратил в гол Даниил Фомин.

Больше на этих сборах Дзюба не сыграет. Карпин хочет выделить время всем вызванным в расположение национальной команды футболистам. Однако никаких обид и недопониманий нет. Нападающий закрыл гештальт. Стал лучшим бомбардиром, а заодно и самым возрастным автором гола в истории сборной России.

Теперь — дорогу молодым. Карпин вызвал немало игроков, которые дебютируют за сборную. Отнюдь не авансом. Все действительно заслужили, здорово проявив себя по ходу сезона. Жаль, что не смогли приехать Арсен Захарян, Алексей Миранчук и Александр Головин. Однако и без них можно победить сборную Замбии.

Обыграть африканцев будет не так легко, как сборную Гренады. Возглавляет национальную команду Замбии опытный Авраам Грант, которого многие помнят по работе в «Челси» и «Вест Хэме». Израильский специалист значительно улучшил качество футбола африканской сборной. От статуса аутсайдера она не избавилась, но стала опаснее.

Главное оружие «медных пуль» — здорово функционирующая оборона. Ни в одном из 12 последних матчей (две технические победы над Мозамбиком в счёт не берём) сборная Замбии не пропустила больше двух мячей. Даже навязала борьбу Марокко (1:2) и победила Кот-д'Ивуар (1:0).

Не стоит недооценивать сборную Замбии. Она способна доставить хлопот. Впрочем, наиболее опасны «медные пули» на своей территории. Однако и в Москве сборной России могут доставить проблемы. Хотя с трудом верится, что зацепятся хотя бы за ничью. Подопечные Карпина выиграли семь предыдущих матчей с общим счётом 39:0. Вполне вероятно, не пропустят и в этот раз, но забить больше трёх голов вряд ли выйдет.

Ставка: победа сборной России и тотал меньше 3.5 мяча за 2.16.