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Боливия — Уругвай, прогноз на матч отбора ЧМ-2026 25 марта 2025, смотреть трансляцию онлайн бесплатно, какой счёт, ставки на спорт

Боливия — Уругвай. Нуньес и Бьелса, будьте осторожнее
Михаил Коробов
Боливия — Уругвай: прогноз на матч
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«Зелёные» очень коварны на своей территории.

На 25 марта запланирован матч 14-го тура квалификации ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Боливии и Уругвая. Игра пройдёт в Боливии. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч квалификации ЧМ-2026 Боливия — Уругвай 25 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу сборной Боливии предлагается с коэффициентом 2.20, что составляет приблизительно 45% вероятности. Победа сборной Уругвая оценивается коэффициентом 3.60. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30.

В то же время аналитики считают, что матч Боливия — Уругвай не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на матч 14-го тура квалификации ЧМ-2026 Боливия — Уругвай (25.03.2025)

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 14-й тур
25 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Боливия
Не начался
Уругвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Если бы встреча проходила в Уругвае, не было бы никаких сомнений в том, кто одержит победу. Однако климатические условия игры в Боливии становятся серьёзной преградой даже для самых сильных сборных мира. Небесно-голубые выиграли только две из пяти последних очных встреч на выезде.

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А сейчас сборная Боливии вдвойне опасна, ведь черпает дополнительную мотивацию из турнирного расклада. Занимает седьмую строчку в квалификации. Если закончит отбор на ней, то выйдет в плей-офф. Однако отрыв от идущих следом венесуэльцев составляет всего одно очко. Надо бороться.

Дома подстёгиваемые желанием попасть на ЧМ «зелёные» победили в отборочном турнире перуанцев (2:0), венесуэльцев (4:0), колумбийцев (1:0). Также сыграли вничью с парагвайцами (2:2). Если обыграют уругвайцев, сенсацией это не станет.

На днях небесно-голубые на своём поле уступили сборной Аргентины (0:1). И это несмотря на то что не сыграли из-за травм Пауло Дибала и Лионель Месси. Уругвайцы нанесли в два раза меньше ударов и не создали ни одного по-настоящему голевого момента. Наверное, худшее выступление под руководством Марсело Бьелсы.

Тренеру необходимо быстро провести работу над ошибками. Надо исправиться за невнятное выступление и поражение, из-за которого небесно-голубые опустились на четвёртую строчку в турнирной таблице. У парагвайцев столько же очков, но чуть хуже дополнительные показатели. Отрыв от идущих следом колумбийцев — всего одно очко.

Не факт, что у подопечных Бьелсы получится победить сборную Боливии, но зацепиться за очки они всё же могут. «Зелёные» пропускают больше всех среди сборных Южной Америки – в среднем 2,3 мяча. У уругвайцев результативность отличная (выше только у аргентинцев и бразильцев). Настолько, что упущенные голевые моменты прощаются Дарвину Нуньесу.

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Боливийцы только в одном матче отборочного турнира не смогли забить на своём поле — аргентинцам (0:3). Исходя из этого, вполне логично взять «обе забьют» за 1.90. Или проверить ТБ 2.5 мяча с коэффициентом 2.20. Только в 2 из 11 последних очных встреч соперники не смогли на двоих соорудить три гола и более. Последний вариант для ставки выглядит даже привлекательнее.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.20.

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