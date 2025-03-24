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Аргентина — Бразилия, прогноз на матч отбора ЧМ-2026 26 марта 2025, смотреть трансляцию онлайн бесплатно, какой счёт, ставки

Аргентина — Бразилия. Месси может быть спокоен за будущее
Михаил Коробов
Аргентина — Бразилия: прогноз на матч
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Аргентинцы продолжают править бал.

На 26 марта запланирован центральный матч 14-го тура квалификации ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Аргентины и Бразилии. Игра пройдёт на стадионе «Мас Монументаль» в столице Аргентины. Стартовый свисток запланирован на 3:00 мск.

Коэффициенты на матч квалификации ЧМ-2026 Аргентина — Бразилия 26 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу сборной Аргентины предлагается с коэффициентом 2.33, что составляет приблизительно 42% вероятности. Победа сборной Бразилии оценивается коэффициентом 3.70. Ничейный исход можно найти в линии за 3.10.

В то же время аналитики уверены, что матч Аргентина — Бразилия не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.56. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.18.

Прогноз на матч 14-го тура квалификации ЧМ-2026 Аргентина — Бразилия (26.03.2025)

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 14-й тур
26 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Аргентина
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Несмотря на отсутствие Лионеля Месси и Пауло Дибалы, сборная Аргентины на выезде по содержанию очень уверенно победила Уругвай (1:0). Нанесла в два раза больше ударов, в том числе в створ. Не припоминается ни одной действительно опасной атаки уругвайцев. Всё обрывалось на корню. За будущее национальной команды обладатель восьми «Золотых мячей» может не беспокоиться.

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Браво, Лионель Скалони! Пусть забивают его подопечные не очень много, но результаты просто восхитительные. Победы на чемпионате мира и Кубке Америки добыты, а теперь осталось не проиграть хотя бы в одном из пяти оставшихся матчей квалификации, и путёвка на предстоящий ЧМ — в руках.

Впрочем, почему бы не получить её досрочно, победив принципиального соперника? Будет красиво. Сборная Аргентины показывает футбол отменного качества и очень-очень редко теряет очки дома. Пять побед при одном поражении в квалификации на ЧМ-2026, когда уступила уругвайцам (0:2).

Бразильцам так и не удалось обыграть сборную Уругвая. В первом круге уступили со счётом 0:2, а матч-реванш ознаменовался ничейным исходом — 1:1. Команде Доривала Жуниора свойственна нестабильность. На один хороший матч приходятся несколько неудовлетворительных по качеству.

Поэтому победа во встрече со сборной Колумбии со счётом 2:1 не внушает большого оптимизма. Тем более что «кофейщиков» обыграли жёлто-зелёные без особой уверенности. Первый гол забили с пенальти, который заработал Винисиус Жуниор. И сам же форвард «Реала» благодаря удачному рикошету забил победный гол на 90+9-й минуте.

Ко встрече со сборной Аргентины Винисиус подходит не в лучшей форме. Он тренировался не вместе с командой, а по индивидуальной программе. А ещё расположение бразильской национальной команды покинул Алисон Бекер. Он получил сотрясение мозга в матче с колумбийцами.

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Всё это в совокупности предвосхищает победу аргентинцев. Или как минимум то, что они не проиграют и сработает «низ» по голам. Бразильцы уступили в трёх из четырёх последних очных встреч (включая товарищескую), а другая завершилась ничьей. И ни в одной из этих игр соперники не забили больше одного гола.

Ставка: Аргентина не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.87.

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