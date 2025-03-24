Аргентина — Бразилия. Месси может быть спокоен за будущее

На 26 марта запланирован центральный матч 14-го тура квалификации ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Аргентины и Бразилии. Игра пройдёт на стадионе «Мас Монументаль» в столице Аргентины. Стартовый свисток запланирован на 3:00 мск.

Коэффициенты на матч квалификации ЧМ-2026 Аргентина — Бразилия 26 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу сборной Аргентины предлагается с коэффициентом 2.33, что составляет приблизительно 42% вероятности. Победа сборной Бразилии оценивается коэффициентом 3.70. Ничейный исход можно найти в линии за 3.10.

В то же время аналитики уверены, что матч Аргентина — Бразилия не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.56. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.18.

Прогноз на матч 14-го тура квалификации ЧМ-2026 Аргентина — Бразилия (26.03.2025)

Несмотря на отсутствие Лионеля Месси и Пауло Дибалы, сборная Аргентины на выезде по содержанию очень уверенно победила Уругвай (1:0). Нанесла в два раза больше ударов, в том числе в створ. Не припоминается ни одной действительно опасной атаки уругвайцев. Всё обрывалось на корню. За будущее национальной команды обладатель восьми «Золотых мячей» может не беспокоиться.

Браво, Лионель Скалони! Пусть забивают его подопечные не очень много, но результаты просто восхитительные. Победы на чемпионате мира и Кубке Америки добыты, а теперь осталось не проиграть хотя бы в одном из пяти оставшихся матчей квалификации, и путёвка на предстоящий ЧМ — в руках.

Впрочем, почему бы не получить её досрочно, победив принципиального соперника? Будет красиво. Сборная Аргентины показывает футбол отменного качества и очень-очень редко теряет очки дома. Пять побед при одном поражении в квалификации на ЧМ-2026, когда уступила уругвайцам (0:2).

Бразильцам так и не удалось обыграть сборную Уругвая. В первом круге уступили со счётом 0:2, а матч-реванш ознаменовался ничейным исходом — 1:1. Команде Доривала Жуниора свойственна нестабильность. На один хороший матч приходятся несколько неудовлетворительных по качеству.

Поэтому победа во встрече со сборной Колумбии со счётом 2:1 не внушает большого оптимизма. Тем более что «кофейщиков» обыграли жёлто-зелёные без особой уверенности. Первый гол забили с пенальти, который заработал Винисиус Жуниор. И сам же форвард «Реала» благодаря удачному рикошету забил победный гол на 90+9-й минуте.

Ко встрече со сборной Аргентины Винисиус подходит не в лучшей форме. Он тренировался не вместе с командой, а по индивидуальной программе. А ещё расположение бразильской национальной команды покинул Алисон Бекер. Он получил сотрясение мозга в матче с колумбийцами.

Всё это в совокупности предвосхищает победу аргентинцев. Или как минимум то, что они не проиграют и сработает «низ» по голам. Бразильцы уступили в трёх из четырёх последних очных встреч (включая товарищескую), а другая завершилась ничьей. И ни в одной из этих игр соперники не забили больше одного гола.

Ставка: Аргентина не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.87.