«Виннипег» — «Вашингтон». Овечкин разберётся с главным конкурентом

26 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег» примет «Вашингтон». Встреча пройдёт на льду стадиона «Канада Лайф-центр» в Виннипеге. Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Коэффициенты на матч НХЛ «Виннипег» — «Вашингтон» 26 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Виннипега» в основное время предлагается с коэффициентом 2.22, что приблизительно составляет 45% вероятности. Победа «Вашингтона» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.80. Поставить на ничью можно за 4.10.

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Виннипег» — «Вашингтон» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.15, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.70. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 8.30. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.60.

Прогноз на матч НХЛ «Виннипег Джетс» — «Вашингтон Кэпиталз» (26.03.2025)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 26 марта 2025, среда. 03:00 МСК Виннипег Джетс Виннипег Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

На последнем отрезке сезона «Виннипег» стало штормить. Выиграл 6 из 12 предыдущих матчей, при этом только четыре победы одержал по итогам 60 минут. Механизмы игры «Джетс» стали изнашиваться. Даже стараний надёжного Коннора Хеллебайка стало не хватать.

Главный претендент на «Везина Трофи» пропустил целую авоську в матче с «Ванкувером» (2:6) и ещё три шайбы — во встрече с «Эдмонтоном» (4:3 ОТ). Сложный календарь у «Виннипега». Накопилась усталость, и эмоциональное состояние из-за поражений немного просело.

Этого вполне может хватить для того, чтобы «Вашингтон» увеличил отрыв от «Джетс» в сводной таблице НХЛ. «Столичные» проиграли лишь один-единственный матч из 10 последних. На выезде уступили очень здорово выступающему на своём льду «Лос-Анджелесу» (0:3). «Виннипег» дома играет чуть хуже «Кингз».

В то же время «столичные» лучше всех в лиге выступают на выезде. Они проиграли всего лишь 10 из 33 гостевых матчей. На данный момент отрыв от «Виннипега» составляет два очка, но у команды Спенсера Карбери есть ещё игра в запасе. На всех парах она несётся к победе в регулярном чемпионате.

На днях «Вашингтон» одолел действующего чемпиона «Флориду» (6:3). Замечательную игру провёл 39-летний капитан «столичных» Александр Овечкин. Заброшенными шайбами не отметился, зато записал на свой счёт две мастерские результативные передачи. Щедрая душа!

Восхищает тот факт, что Овечкин вовсю раздаёт голевые передачи, когда для повторения рекорда Уэйна Гретцки осталось забросить всего шесть шайб. На первое место ставит успехи команды, а не свои собственные интересы. Это укрепляет «химию» и воодушевляет одноклубников.

Спенсеру Карбери остаётся только вносить небольшие коррективы в план на игру. Всё прекрасно выверено. Костяк «столичных» находится в отличной форме и делает результат. Уверенно обыгрывают всех без разбора, показывая образцовый командный хоккей. Даже на своём льду прямой конкурент их вряд ли остановит. Слишком хороши.

Ставка: победа «Вашингтона» с учётом ОТ и буллитов за 2.12.