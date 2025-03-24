Лихтенштейн — Казахстан. Черчесов не дождался

Мартовская международная пауза продолжается. Пока в Лиге наций спорили за выход в полуфинал, в Европе стартовала квалификация чемпионата мира. Во вторник, 25 марта, на стадионе «Райнпарк» в городе Вадуц состоится матч 2-го тура отбора ЧМ-2026 Лихтенштейн — Казахстан. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч отбора ЧМ-2026 Лихтенштейн — Казахстан 25 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу сборной Казахстана предлагается с коэффициентом 1.41, что приблизительно равно 70% вероятности. Победа сборной Лихтенштейна оценивается в 9.50, в то время как на ничейный исход можно поставить за 4.50.

Аналитики также прогнозируют, что встреча не получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.08. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.37. Самый вероятный счёт — 1:0 в пользу гостей.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Лихтенштейн — Казахстан (25.03.2026)

Сборная Казахстана переживает непростой период. После удачных выступлений на квалификации чемпионата Европы — 2024, когда совсем немного не хватило для выхода в финальную часть турнира, результаты на международной арене заметно ухудшились. Конечно, отчасти это связано со сменой тренерского штаба.

Под руководством Магомеда Адиева казахстанская команда была хороша, а вот идеи Станислава Черчесова не прижились. Более того, они и не сработали в быстрой перспективе. На групповом этапе Лиги наций коллектив откровенно провалился. Группа была, несомненно, сложная, но одно очко в шести турах при разности мячей 0:15 — это провал.

На отборочном турнире к предстоящему чемпионату мира сборная Казахстана тоже попала в крепкую группу. Здесь и Бельгия, и Северная Македония, и Уэльс. От последнего в 1-м туре уже прилетело поражение — 1:3. Причём всё по делу. Если бы в группе не было сборной Лихтенштейна, казахстанцы считались бы главными аутсайдерами.

Со сборной Лихтенштейна сборная Казахстана, разумеется, должна справиться. Во-первых, победа вернёт уверенность в собственных силах. Во-вторых, соперник достаточно скромный, чтобы рассчитывать на три очка. Он уже успел получить 0:3 от сборной Северной Македонии. Да и до того регулярного уступал более слабым. Такого-то соперника и не хватило Черчесову, чтобы разрядить обстановку.

Вполне возможно, казахстанцы даже выиграют всухую. Всё-таки забить гол для лихтенштейнских футболистов — уже подвиг. А подвиги эти случаются нечасто. Однако на крупный счёт гостям рассчитывать не стоит. Игра пройдёт далеко от родных стен и болельщиков, да ещё и после непростого выезда в Уэльс. Что-то вроде 2:0 здесь можно будет увидеть.

Ставка: Казахстан выиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.92.