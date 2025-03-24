Швейцария — Люксембург. Укротитель «Зенита» готовит новую сенсацию

Есть такие национальные команды, которые в силу разных причин во время мартовской паузы не проводят официальные игры, но и зря времени не теряют. Во вторник, 25 марта, на стадионе «АФГ Арена» в городе Санкт-Галлен состоится товарищеский матч Швейцария — Люксембург. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч Швейцария — Люксембург 25 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу сборной Швейцарии предлагается с коэффициентом 1.22, что приблизительно равно 81% вероятности. Победа сборной Люксембурга оценивается в 12.5, а на ничейный исход можно поставить за 6.80.

Аналитики также прогнозируют, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.36, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.59. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20. Самый вероятный счёт — 2:0 в пользу хозяев.

Прогноз на товарищеский матч Швейцария — Люксембург (25.03.2025)

Люксембургский футбол в последнее время прогрессирует. Да, национальная команда заняла четвёртое место в группе в Лиге наций и напрямую покинула Лигу С. Однако очень бодрое выступление на квалификации чемпионата Европы ещё свежо в памяти. Тогда команда финишировала на третьем месте, отстав от топ-2 лишь на пять очков.

Да и результаты стали заметно лучше. Всё чаще удаётся сохранять лицо даже с грандами. За последние два года люксембуржцы провели 20 матчей, включая товарищеские. За это время только три раза проиграли разгромно или крупно — сборным Бельгии (0:3), Франции (0:3) и Португалии (0:9). Менее именитым соперникам получается давать бой.

К слову, в недавней товарищеской встрече сборная Люксембурга даже сенсационно обыграла сборную Швеции. Единственный гол забил Сеид Корач, но гораздо интереснее, что Кристофер Мартин провёл на поле все 90 минут. Тренерский штаб не оставил без внимания дубль футболиста в ворота «Зенита» за «Спартак»в матче чемпионата России.

Не исключено, что состав на игру со сборной Швейцарии останется примерно тот же. И у люксембуржцев даже в гостях будет возможность отличиться. Дело в том, что сборная Швейцарии в последнее время выглядит странно. Уверенности в ней почти нет. Сейчас разберёмся, о чём идёт речь.

С одной стороны, швейцарцы вышли в четвертьфинал Евро-2024, где могли даже пройти сборную Англии — 1:1 (3:5 пен.). С другой стороны, сразу после этого они заняли четвёртое место на групповом этапе Лиги наций. За шесть туров набрали лишь два очка. А ведь в соперниках, помимо Испании, были вполне приемлемые Дания и Сербия.

Кроме того, подопечные Мурата Якина растратили всю надёжность в обороне, пропустили в каждом из восьми прошлых матчей с командами разного калибра. Разумеется, у сборной Люксембурга, которая нанесла семь ударов в створ ворот шведов, будут шансы отличиться. Можно рискнуть и в качестве ставки взять голы в обе стороны. В голе хозяев сомнений нет, а вот гости должны снова удивить.

Ставка: обе забьют за 2.20.