Экспресс на товарищеские матчи: сборная России готовится к возвращению

Сборная России продолжает ждать отмены бана и возвращения на международную арену, а пока — проводит товарищеские матчи. Впрочем, не только банда Карпина пристрастилась к спаррингам. Экспресс от авторов «Чемпионата» собрал самые интересные встречи, которые пройдут сегодня, 25 марта.

Прогноз на матч Россия — Замбия

Подопечные Валерия Карпина могли забить Гренаде гораздо больше. Проявили гостеприимство. Решили не доводить счёт до неприличного, ограничились крупной победой — 5:0. Для Артёма Дзюба встреча стала памятной. Он забил с передачи Алексея Батракова и отдал пас, который превратил в гол Даниил Фомин. Больше на этих сборах Дзюба не сыграет. Карпин хочет выделить время всем вызванным футболистам.

Обыграть африканцев будет не так легко, как сборную Гренады. Возглавляет национальную команду Замбии опытный Авраам Грант, которого многие помнят по работе в «Челси» и «Вест Хэме». Израильский специалист значительно улучшил качество футбола африканской сборной. От статуса аутсайдера она не избавилась, но стала опаснее. Главное оружие «медных пуль» — здорово функционирующая оборона.

Не стоит недооценивать сборную Замбии. Она способна доставить хлопот. Впрочем, наиболее опасны «медные пули» на своей территории. Однако и в Москве сборной России могут доставить проблемы. Хотя с трудом верится, что зацепятся хотя бы за ничью. Подопечные Карпина выиграли семь предыдущих матчей с общим счётом 39:0. Вполне вероятно, не пропустят и в этот раз, но забить больше трёх голов вряд ли выйдет.

Прогноз на матч Швейцария — Люксембург

Люксембургский футбол в последнее время прогрессирует. Да, национальная команда заняла четвёртое место в группе в Лиге наций и напрямую покинула Лигу С. Однако очень бодрое выступление в квалификации чемпионата Европы ещё свежо в памяти. Тогда команда финишировала на третьем месте, отстав от топ-2 лишь на пять очков.

Да и результаты стали заметно лучше. Всё чаще удаётся сохранять лицо даже с грандами. За последние два года люксембуржцы провели 20 матчей, включая товарищеские. За это время только три раза проиграли крупно. К слову, в недавнем товарищеском матче сборная Люксембурга сенсационно обыграла сборную Швеции, а все 90 минут на поле провёл Кристофер Мартинс из «Спартака», оформивший недавно дубль в ворота «Зенита».

Не исключено, что состав на игру со сборной Швейцарии останется примерно тот же. И у люксембуржцев даже в гостях будет возможность отличиться. Подопечные Мурата Якина растратили всю надёжность в обороне, пропустили в каждом из восьми предыдущих матчей с командами разного калибра. Так что можно ждать голы в обе стороны.

Экспресс на товарищеские матчи 25 марта

Ставка 1: победа России в матче с Замбией + тотал меньше 3.5 мяча за 2.16.

победа России в матче с Замбией + тотал меньше 3.5 мяча за 2.16. Ставка 2: обе забьют в матче Швейцария — Люксембург за 2.20.

Общий коэффициент: 2.16 х 2.20 = 4.75.