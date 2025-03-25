Экспресс на матчи отбора ЧМ-2026: Аргентина — Бразилия и первая победа Казахстана

Мартовская международная пауза подходит к концу, но пока отбор к чемпионату мира по футболу продолжается. Авторы «Чемпионата» составили прогноз на игры, которые состоятся сегодня, 25 марта, а также в ночь на 26 марта.

Прогноз на матч Аргентина — Бразилия

Несмотря на отсутствие Лионеля Месси и Пауло Дибалы, сборная Аргентины на выезде по содержанию очень уверенно победила Уругвай (1:0). Нанесла в два раза больше ударов, в том числе в створ. Не припоминается ни одной действительно опасной атаки уругвайцев. Всё обрывалось на корню. За будущее национальной команды обладатель восьми «Золотых мячей» может не беспокоиться.

Браво, Лионель Скалони! Пусть забивают его подопечные не очень много, но результаты просто восхитительные. Победы на чемпионате мира и Кубке Америки добыты, а теперь осталось не проиграть хотя бы в одном из пяти оставшихся матчей квалификации, и путёвка на предстоящий ЧМ — в руках. Впрочем, почему бы не получить её досрочно, победив принципиального соперника? Будет красиво.

Бразильцам так и не удалось обыграть сборную Уругвая. В первом круге уступили со счётом 0:2, а матч-реванш ознаменовался ничейным исходом — 1:1. При этом ко встрече со сборной Аргентины Винисиус подходит не в лучшей форме. Всё это в совокупности предвосхищает победу аргентинцев. Или как минимум то, что они не проиграют и сработает «низ» по голам.

Прогноз на матч Боливия — Уругвай

Если бы встреча проходила в Уругвае, не было бы никаких сомнений в том, кто одержит победу. Однако климатические условия игры в Боливии становятся серьёзной преградой даже для самых сильных сборных мира. Небесно-голубые выиграли только две из пяти последних очных встреч на выезде.

А сейчас сборная Боливии вдвойне опасна, ведь черпает дополнительную мотивацию из турнирного расклада. Занимает седьмую строчку в квалификации. Если закончит отбор на ней, то выйдет в плей-офф. Однако отрыв от идущих следом венесуэльцев составляет всего одно очко. Надо бороться.

Не факт, что у подопечных Бьелсы получится победить сборную Боливии, однако зацепиться за очки они всё же могут. «Зелёные» пропускают больше всех среди сборных Южной Америки – в среднем 2,3 мяча. С другой стороны, боливийцы только в одном матче отборочного турнира не смогли забить на своём поле. Исходя из этого, вполне логично взять «обе забьют» за 1.90. Или проверить ТБ 2.5 мяча с коэффициентом 2.20.

Прогноз на матч Лихтенштейн — Казахстан

Сборная Казахстана переживает непростой период. После удачных выступлений в квалификации чемпионата Европы — 2024, когда совсем немного не хватило для выхода в финальную часть турнира, результаты на международной арене заметно ухудшились. Отчасти это связано со сменой тренерского штаба. Под руководством Магомеда Адиева казахстанская команда была хороша, а вот идеи Станислава Черчесова не прижились.

Со сборной Лихтенштейна сборная Казахстана, разумеется, должна справиться. Во-первых, победа вернёт уверенность в собственных силах. Во-вторых, соперник достаточно скромный, чтобы ему рассчитывать на три очка. Лихтенштейн уже успел получить 0:3 от Северной Македонии. Да и до того регулярно уступал более слабым. Такого-то соперника и не хватило Черчесову, чтобы разрядить обстановку.

Вполне возможно, казахстанцы даже выиграют всухую. Всё-таки забить гол для лихтенштейнских футболистов — уже подвиг. А подвиги эти случаются нечасто. Однако на крупный счёт гостям рассчитывать не стоит. Игра пройдёт далеко от родных стен и болельщиков, да ещё и после непростого выезда в Уэльс. Что-то вроде 2:0 здесь можно будет увидеть.

Экспресс на матчи отбора ЧМ-2026

Ставка 1: Аргентина не проиграет Бразилии и тотал меньше 2.5 мяча за 1.87.

Аргентина не проиграет Бразилии и тотал меньше 2.5 мяча за 1.87. Ставка 2: тотал больше 2.5 мяча в матче Боливия — Уругвай за 2.20.

тотал больше 2.5 мяча в матче Боливия — Уругвай за 2.20. Ставка 3: Казахстан выиграет у Лихтенштейна + тотал меньше 3.5 мяча за 1.92.

Общий коэффициент: 1.87 х 2.20 х 1.92 = 7.89.