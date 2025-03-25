«Локомотив» поднимет Кубок Гагарина. Но это и так было понятно!

Вот и завершился регулярный чемпионат КХЛ. У каждой из 16 вышедших в плей-офф команд есть шанс выиграть Кубок Гагарина, но победитель, разумеется, будет только один. Возьмём к сравнению 10 клубов, вероятность победы которых, по мнению букмекеров, наиболее высока, и определим наиболее подходящего.

Коэффициенты букмекеров на победителя Кубка Гагарина

Заключить пари на победу «Ак Барса» можно с коэффициентом 17.0, а на победу «Металлурга» дают коэффициент 15.0. Далее по списку ЦСКА. Если армейцы выиграют Кубок Гагарина, сыграет коэффициент 13.0. Ещё один претендент из этой группы «отстающих» — это омский «Авангард». На его победу можно поставить за 12.0.

Далее с 11.0 идёт СКА, а поставить на победу «Спартака» можно за 10.0. Заключить пари на победу московского «Динамо» и «Салавата Юлаева» предлагается с одинаковым коэффициентом — 9.00. Главными же претендентами на трофей, по мнению букмекеров, являются «Трактор» и «Локомотив». Успех первого идёт за 6.50, успех второго — за 3.50.

Действующего чемпиона недооценивают

В прошлом сезоне магнитогорский «Металлург» выиграл Кубок Гагарина. Под занавес сезона команда набрала отличный ход и финишировала на третьей строчке в турнирной таблице конференции. Андрей Разин устранил недонастрой, классно вмонтировал в состав приобретённых зимой хоккеистов. Много матчей по ходу сезона магнитогорцы выиграли на характере.

Кроме того, это команда с чемпионским опытом и крепким стержнем. Точно не стоит списывать её со счетов. Однако букмекеры оценивают шансы на победу на уровне шансов казанского «Ак Барса». А ведь казанцы закончили сезон лишь на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Постоянно чередовали удачные игры с провальными. К ним точно есть вопросы.

Так и не отладил Анвар Гатиятулин рисунок игры и не проработал провалы в обороне. Высока вероятность вылета уже в первом или втором раунде. На этом фоне «Магнитка» выглядит гораздо бодрее. Вообще, не стоит исключать, что она снова доберётся до финала плей-офф КХЛ. И всё же есть претендент, который предпочтительнее. Но об этом чуть позже.

ЦСКА прогадал с Воробьёвым, СКА — с Ротенбергом

Столичный ЦСКА имеет большой опыт в завоевании главного трофея. Однако будет чудом, если армейцы выиграют Кубок Гагарина, потому что Илья Воробьёв совершенно не оправдывает ожиданий. Вместе с ним команда сделала в развитии шаг назад. Стало меньше креативности в атаке, ухудшилась форма лидеров, стали часто пропускать первыми. Нет качественной системы.

Другие армейцы, с берегов Невы, тоже не внушают особого доверия. Странно, что в победу СКА букмекеры верят даже больше. Состав звёздный, но слишком много проблем, которые тренерскому штабу Романа Ротенберга устранить до сих пор не по силам. Евгений Кузнецов оправился от травмы, однако и это ничем не поможет. У клуба самые слабые защита и вратарская позиция.

Ги Буше идёт по стопам Боба Хартли, но путь долгий

После назначения Ги Буше дела у «Авангарда» стремительно пошли в гору. Ряд побед над сильными соперниками, отличный командный хоккей, отменная форма лидеров. Всё как надо. Под руководством Боба Хартли «ястребы» выиграли Кубок Гагарина. Покладисты они под началом канадских специалистов, надо отметить.

Подход Ги Буше тоже пришёлся омичам по вкусу. Перетасовка звеньев улучшила глубину состава, повысила вариативность и упрочила «химию». Команда стала способна на многое. Вот только нахрапом взять трофей в первом же сезоне трудно. Даже Боб Хартли потратил на это не один год.

Жамнову не хватит прыти, а Кудашов и Козлов топчутся на месте

Хоккеисты «Спартака» неплохо прибавили за последние несколько лет под руководством Алексея Жамнова. Однако в этом сезоне выиграть Кубок Гагарина вряд ли получится. Постоянно возникали сложности в обороне, часто теряли комфортное преимущество в счёте и испытывали проблемы с игрой в большинстве. Мало шансов, надо улучшать игру и состав.

Рядышком букмекеры поставили шансы и московского «Динамо» с уфимским «Салаватом Юлаевым». Эти команды неудачно выступили в минувшем розыгрыше Кубка Гагарина. С ними внешне очень легко разобрался «Трактор». В первом раунде обыграл уфимцев, во втором — москвичей. Не все, но многие из прошлогодних проблем и у тех, у других остались. На трофей рассчитывать сложно.

Прогноз на обладателя Кубка Гагарина — 2024/2025

Челябинский «Трактор» здорово изменился. Относительно прошлого сезона, разумеется. У челябинцев было несколько неудачных отрезков из-за перерывов. В плей-офф им это не грозит. Шикарный сезон проводит Максим Шабанов, в отличной форме и другие лидеры челябинского клуба. Достойный претендент.

Но ярославский «Локомотив» всё же сильнее. Как бы здорово ни смотрелись «Металлург», «Авангард» и «Трактор», фаворитом всё же справедливо видится «Локомотив». Финалист минувшего розыгрыша турнира стал ещё стабильнее и прочнее с тех пор. Игорь Никитин сделал оборону «Локомотива» надёжнее, а нападение — мощнее.

Его подопечные выиграли регулярный чемпионат КХЛ, набрав больше 100 очков. Другим командам свойственны перепады настроения, ярославцам — практически нет. Кажется порой, что уязвимых мест у них нет. На протяжении плюс-минус всего сезона железнодорожники показывают хоккей, характерный для плей-офф. Такой хоккей, который нацелен на результат. Судя по всему, это сработает.

Ставка: «Локомотив» выиграет Кубок Гагарина за 3.50.