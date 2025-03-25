«Металлург» — «Авангард», первый матч. Начало затяжной и драматичной серии

26 марта состоится первый матч 1/8 финала Кубка Гагарина, в котором «Металлург» примет «Авангард». Встреча пройдёт на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Гагарина «Металлург» — «Авангард» 26 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Металлурга» в основное время предлагается с коэффициентом 2.30, что составляет примерно 43% вероятности. Победа «Авангарда» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.80. Поставить на ничью можно за 3.90.

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Металлург» — «Авангард» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.08, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.75. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 14.0.

Прогноз на первый матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Металлург» Магнитогорск — «Авангард» Омск (26.03.2025)

Бесспорно, это самая интригующая пара первого раунда Кубка Гагарина. Соперники здорово прибавили на последнем отрезке сезона. «Металлург» проиграл только 3 из 15 предыдущих матчей. «Авангард» и того меньше — всего два. Андрей Разин уверен, что серия получится интересной. Но это и так понятно.

Большое количество борьбы, игра на высокой скорости и постоянный переход инициативы из одних рук в другие — всего этого будет в достатке. А вот в плане результативности может получиться грустно. Даже несмотря на то что успел восстановиться от травмы звёздный нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв.

Только в двух из восьми предыдущих очных встреч соперники на двоих забросили больше четырёх шайб. В двух последних Ги Буше уже руководил «ястребами». Обе игры проходили в Омске и закончились со счётом 2:1. Не предвидится много заброшенных шайб и в этот раз.

Ги Буше признался, что его тренерский штаб 12 часов готовился к первому матчу серии с действующим чемпионом. Солидно, но и Андрей Разин времени даром не терял. В победу «лис» в первом матче верится немного больше. На своём льду они проиграли только 10 из 34 матчей регулярного чемпионата.

Немало встреч по ходу сезона магнитогорцы выиграли на морально-волевых качествах. В основе всего у Разина лежит игра в защите превосходного качества. Меньше его подопечных в регулярке пропустил только «Локомотив». Однако из-за крена в оборону и забивать много не получается.

Ги Буше тоже прагматичен. Только в 4 из 17 последних матчей его подопечные пропустили больше двух шайб. В атаке у омичей повеселее, чем у магнитогорцев. Игра в большинстве шикарная. Однако это не даёт ничего, кроме предпосылок к затяжной и драматичной серии. Соперники примерно равны по силе.

Двукратный победитель Кубка Гагарина Сергей Коньков отметил, что фаворита выявить очень сложно. Он считает, что может победить любой. И это правда. Интереснейшая заруба двух сильных, отлично организованных соперников. На радость нейтральным болельщикам.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 2.08.