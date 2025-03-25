«Спартак» — «Северсталь», первый матч. Украшение всей стадии

Вот и всё! Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги позади, приступаем к стадии плей-офф. В среду, 26 марта, на льду стадиона «Мегаспорт» в Москве состоится первый матч 1/8 финала «Спартак» — «Северсталь». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч 1/8 финала плей-офф КХЛ «Спартак» — «Северсталь» 26 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Спартака» в основное время предлагается с коэффициентом 1.98, что приблизительно равно 50% вероятности. Победа «Северстали» по итогам трёх периодов оценивается в 3.40 — около 29% вероятности.

Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 3.90. Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей в первом матче серии. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.80, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.41. Тотал больше 2.5 шайбы с обеих сторон идёт за 1.54.

Прогноз на первый матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Спартак» — «Северсталь» (26.03.2025)

4:2, 8:6 и 5:3 — это счета, с которыми завершились три очные встречи «Спартака» и «Северстали» в 2025 году. В данном случае не имеет никакого значения, кто оказывался победителем. Важнее то, что и московская, и череповецкая команды на данном этапе своего развития пропагандируют результативный хоккей, который нацелен на атакующую игру.

Если взять статистику прошедшего регулярного чемпионата КХЛ, то всё станет ясно. За 68 матчей москвичи забросили 221 шайбу. Больше только у СКА (236) и «Трактора» (223). Пропустили они тоже прилично, почти две сотни шайб — 197, если быть точными. Череповецкие хоккеисты, в свою очередь, в принципе, весёлые. У них 200 забитых голов и 198 пропущенных.

Отдельно стоит отметить, что к первому раунду плей-офф КХЛ соперники подошли в отличной форме. Подопечные Алексея Жамнова выиграли четыре из пяти заключительных матчей регулярки, забросив суммарно 16 шайб при 11 пропущенных. У команды Андрея Козырева аналогичное количество побед, только разность шайб другая — 17:16.

Любопытно, что «Спартак» и «Северсталь» встречались совсем недавно, в середине марта. Тогда на своём льду со счётом 4:2 победу одержал «Спартак». И это может стать краеугольным камнем серии. Череповецкая команда хуже выступает в гостях. В этом сезоне регулярки выиграла меньше половины всех выездов, в то время как москвичи уступили лишь в девяти домашних встречах из 34. Речь про основное время.

На таком фоне сама собой напрашивается комбинированная ставка, при которой «Спартак» как минимум не проиграет в основное время, а общий тотал как минимум достигнет отметки в пять шайб. Счёт вполне может быть в районе 3:2 в пользу хозяев. Гости способны навязать борьбу, тем более что с обороной у хозяев есть проблемы. Но настоящую силу покажут только у себя дома.

Если команды не отойдут от своих взглядов в плей-офф ради упрощённой игры на результат, данная серия может стать одной из самый красочных в нынешнем розыгрыше. К слову, примерно то же самое было и в прошлом сезоне. Тогда в серии «Спартак» выиграл со счётом 4-1, на сей раз «Северсталь» должна будет забрать больше. Но сама суть останется — атакующий хоккей с голами.

Ставка: «Спартак» не проиграет «Северстали» + тотал больше 4.5 шайбы за 1.87.