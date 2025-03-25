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Спартак — Северсталь, прогноз на матч плей-офф КХЛ 26 марта 2025, где смотреть онлайн, прямая трансляция, какой счёт, результат

«Спартак» — «Северсталь», первый матч. Украшение всей стадии
Алексей Анисимов
«Спартак» — «Северсталь»: прогноз на матч
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Москвичи и череповчане снова порадуют голами.

Вот и всё! Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги позади, приступаем к стадии плей-офф. В среду, 26 марта, на льду стадиона «Мегаспорт» в Москве состоится первый матч 1/8 финала «Спартак» — «Северсталь». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч 1/8 финала плей-офф КХЛ «Спартак» — «Северсталь» 26 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Спартака» в основное время предлагается с коэффициентом 1.98, что приблизительно равно 50% вероятности. Победа «Северстали» по итогам трёх периодов оценивается в 3.40 — около 29% вероятности.

Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 3.90. Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей в первом матче серии. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.80, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.41. Тотал больше 2.5 шайбы с обеих сторон идёт за 1.54.

Прогноз на первый матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Спартак» — «Северсталь» (26.03.2025)

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
26 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

4:2, 8:6 и 5:3 — это счета, с которыми завершились три очные встречи «Спартака» и «Северстали» в 2025 году. В данном случае не имеет никакого значения, кто оказывался победителем. Важнее то, что и московская, и череповецкая команды на данном этапе своего развития пропагандируют результативный хоккей, который нацелен на атакующую игру.

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Если взять статистику прошедшего регулярного чемпионата КХЛ, то всё станет ясно. За 68 матчей москвичи забросили 221 шайбу. Больше только у СКА (236) и «Трактора» (223). Пропустили они тоже прилично, почти две сотни шайб — 197, если быть точными. Череповецкие хоккеисты, в свою очередь, в принципе, весёлые. У них 200 забитых голов и 198 пропущенных.

Отдельно стоит отметить, что к первому раунду плей-офф КХЛ соперники подошли в отличной форме. Подопечные Алексея Жамнова выиграли четыре из пяти заключительных матчей регулярки, забросив суммарно 16 шайб при 11 пропущенных. У команды Андрея Козырева аналогичное количество побед, только разность шайб другая — 17:16.

Любопытно, что «Спартак» и «Северсталь» встречались совсем недавно, в середине марта. Тогда на своём льду со счётом 4:2 победу одержал «Спартак». И это может стать краеугольным камнем серии. Череповецкая команда хуже выступает в гостях. В этом сезоне регулярки выиграла меньше половины всех выездов, в то время как москвичи уступили лишь в девяти домашних встречах из 34. Речь про основное время.

На таком фоне сама собой напрашивается комбинированная ставка, при которой «Спартак» как минимум не проиграет в основное время, а общий тотал как минимум достигнет отметки в пять шайб. Счёт вполне может быть в районе 3:2 в пользу хозяев. Гости способны навязать борьбу, тем более что с обороной у хозяев есть проблемы. Но настоящую силу покажут только у себя дома.

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Если команды не отойдут от своих взглядов в плей-офф ради упрощённой игры на результат, данная серия может стать одной из самый красочных в нынешнем розыгрыше. К слову, примерно то же самое было и в прошлом сезоне. Тогда в серии «Спартак» выиграл со счётом 4-1, на сей раз «Северсталь» должна будет забрать больше. Но сама суть останется — атакующий хоккей с голами.

Ставка: «Спартак» не проиграет «Северстали» + тотал больше 4.5 шайбы за 1.87.

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