Триумф «Локомотива» или блицкриг Гру. А может, кто-то ещё? Чего ждать от плей-офф КХЛ

Регулярный чемпионат КХЛ завершён. Слабейшие отсеялись, мы знаем 16 команд, которые будут оспаривать в ближайшие месяцы Кубок Гагарина. Букмекеры тоже дали свой прогноз на чемпиона. Изучаем расклады!

Формат плей-офф КХЛ — 2024/2025

Классические 16 команд: по восемь из Западной и Восточной конференции будут играть серии до четырёх побед. Но особенность в этом сезоне есть. После первого раунда плей-офф произойдёт перепосев, то есть клубы с Запада будут играть с соперниками с Востока. Тогда же будет понятна окончательная сетка турнира.

«Локомотив» готов побеждать. Или нет?

Главным претендентом на Кубок Гагарина аналитики считают «Локомотив», на него можно сделать ставку с коэффициентом 3.50. Ярославцы играли в финале в прошлом году, не смогли взять там ни одного матча, но времени на исправление ошибок было предостаточно.

Команда Игоря Никитина в этом сезоне уверенно выиграла регулярку и выглядит коллективом без слабых мест. Топ-вратарь Даниил Исаев, глубокий состав, икс-фактор в лице Александра Радулова, отлаженный игровой механизм. Остановить ярославцев будет очень сложно! Но можно. Финал прошлого года никуда не деть.

В первом раунде фаворит сыграет с нижегородским «Торпедо». Команда Игоря Ларионова уже не такая бесшабашная, какой мы привыкли её видеть. Стало больше баланса, молодёжь немного заматерела. Но на фоне «Локомотива» хоккей всё такой же романтичный, с проблемами в обороне. И этими проблемы перекрыть игрой в атаке будет сложно. Шансы «Торпедо» выиграть Кубок Гагарина оценили в 150.00, а коэффициенты на проход во второй раунд здесь — 1.10 на 6.87. Красноречивые цифры.

Гру — пришёл, увидел, победил?

Вторым фаворитом плей-офф считают челябинский «Трактор», его шансы оценили в 6.50. Канадец за неполный сезон сделал из команды монолит, который играет в современный хоккей. Глубина состава для плей-офф тоже вполне соответствует задачам. Соперник по первому раунду тоже более чем проходимый — «Адмирал» (250.00) — должен быть доволен уже попаданием в плей-офф.

С другой стороны, на команду уже ничего не давит, главная задача выполнена. «Трактор», конечно, будет стараться обойтись одной поездкой во Владивосток. Иначе могут быть проблемы на дальнейшем пути. В первом же раунде их быть не должно — котировки на четвертьфинал — 1.10 на 7.00.

За 9.00 можно сделать ставку на московское «Динамо» или «Салават Юлаев». И вот здесь начинаются любопытные противостояния. Москвичи могли избежать дуэли со СКА (11.00), нужно было только победить «Северсталь» в последнем матче регулярки в основное время. Не вышло — и теперь предстоит серия из разряда «коса на камень».

Конечно, СКА по этому сезону не выглядит как чемпионская команда. В регулярке соперники встречались шесть раз — и пять раз москвичи побеждали. Но всё это в плей-офф не имеет значения. В плане таланта у петербуржцев всё в порядке. Настрой тоже будет максимальный. Справится ли Роман Ротенберг в дуэли с Алексеем Кудашовым? Посмотрим. Пока что на проход во второй раунд коэффициенты 1.81 на 2.00.

У «Салавата Юлаева» всё проще, в соперниках – «Сибирь» (250.00). Новосибирцы в этом сезоне – образец нестабильности. То выдадут победную серию, то проиграют несколько матчей подряд не самым сильным оппонентам. Козырь — большинство, но убери его, и крыть команде Вадима Епанчинцева нечем. А у «Салавата Юлаева» есть лучший бомбардир регулярки Джош Ливо. Это как минимум. Так что перед стартом серии максимум, на который способны сибиряки, кажется, не больше пары побед. Проверим. А пока котировки на проход 1.15 на 5.50 в сторону уфимского клуба.

«Спартак» — куда приведёт атакующий хоккей?

10.00 дают на чемпионство «Спартака». Красно-белые играют красиво, ярко, Алексей Жамнов настроил игру своей команды. И в первом раунде соперник под стать — «Северсталь» (50.00). Кстати, это повторение прошлого года. Но тогда спартаковцы были явными фаворитами, а сейчас не всё так однозначно. В регулярке у команд по две победы в очных встречах. Ресурса у «Спартака» чуть больше, это отражено и в коэффициентах на выход в следующий раунд — 1.45 на 2.75 в пользу москвичей.

За 12.00 можно сделать ставку на «Авангард», который по ходу чемпионата преобразился. Имя преображению — Ги Буше. Канадец пересобрал команду, и выглядят омичи устрашающе, в последних шести матчах регулярки проиграли лишь дважды. Вот только в соперниках действующий чемпион — «Металлург» (15.00). Ядро состава сохранено, команда спокойно вышла на нужный уровень к старту плей-офф — 12 побед в 13 последних встречах. Вот так противостояние на самом старте! Букмекеры пока чуть больше верят в канадский гений Буше — 1.81 на 2.00. Будет настоящее рубилово.

На ЦСКА можно сделать ставку с котировкой 13.00. У армейцев всё не просто. Отстранение Каменева, травма Абрамова, игра с перепадами. Но где, как не в плей-офф, время собраться и выдать максимум? Илье Воробьёву «в помощь» назначили генменеджером Сергея Фёдорова. Интересный ход, но не добавит ли нервозности? Проблемами готово воспользоваться минское «Динамо» (25.00). Дмитрий Квартальнов выстроил интересную команду, которая точно поборется за второй раунд. Кстати, раньше минчане туда никогда не выходили. Пока что коэффициенты на победителя этой пары равные — 1.90 на 1.90. Даже букмекеры не понимают, как будет развиваться эта серия.

Ну и, наконец, «Ак Барс» (17.00) — «Автомобилист» (20.00). Ещё одна максимально близкая серия. Ещё одно повторение прошлого сезона. Тогда екатеринбуржцы выбили Казань. И это повлекло серьёзную перестройку. Регулярку и те, и другие провели неровно. За казанцев личные встречи, тут по сезону 3-1. За екатеринбуржцев преимущество своего льда, тем более что они совсем недавно переехали на новенькую «УГМК-Арену». Пока небольшое преимущество аналитики отдают команде Анвара Гатиятулина — 1.73 на 2.10.