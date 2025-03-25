Армейцам в этом сезоне не везёт с минчанами.

«Динамо» Минск — ЦСКА, первый матч. Это вас заперли с Квартальновым

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги позади, приступаем к первой стадии плей-офф. В среду, 26 марта, на льду стадиона «Минск-Арена» в Беларуси состоится первый матч 1/8 финала «Динамо» Минск — ЦСКА. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч 1/8 финала плей-офф КХЛ «Динамо» Минск — ЦСКА 26 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу минского «Динамо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.28, в то время как победа московского ЦСКА по итогам трёх периодов оценивается в 2.85. Разница в вероятности составляет всего 8%.

Если соперникам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 3.80. Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей в первом матче серии данной пары. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.82.

Прогноз на первый матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Динамо» Минск — ЦСКА (26.03.2025)

Если абстрагироваться от уровня команд в целом и взять в расчёт только этот сезон, то получаются удивительные выводы. Во-первых, наверное, только ленивый не сомневался в назначении Ильи Воробьёва на пост главного тренера ЦСКА. Игра московского клуба местами действительно вызывала много вопросов, имели место и так называемые качели.

Самый удачный период в регулярном чемпионате пришёлся на декабрь 2024 года. Столичные армейцы выиграли абсолютно все декабрьские матчи. Однако в остальном — чехарда отрезков из нескольких побед с отрезками из нескольких поражений. Если бы не предновогодний прорыв, вопросов было бы куда больше.

Выступление минского «Динамо» можно охарактеризовать схожим образом, однако с него и спрос меньше, и стабильный период пришёлся на заключительную часть регулярки. То есть белорусский клуб подходит к первой стадии плей-офф в более уверенном виде. Кроме того, белорусы показали чуть более надёжную оборону (161 пропущенная шайба против 170) и забили свыше 200 голов.

Конечно, на выезде хоккей получается яркий, но бескомпромиссный. Зачастую победы и поражения случались в основное время. Зато на домашнем льду из 34 матчей минчане по итогам трёх периодов проиграли только девять. Это солидный показатель перед домашней встречей со столичным ЦСКА, который в гостях зачастую скромничает.

А ещё одна любопытнейшая деталь, на которую стоит обратить внимание, заключается в истории противостояний. Обычно ЦСКА с запасом сильнее минского «Динамо», однако в этом сезоне всё наоборот. Дмитрий Квартальнов четыре раза встречался с командой Ильи Воровьёва в регулярном чемпионате. В каждом случае выходил победителем.

Невольно проводится аналогия с одним из эпизодов небезызвестного зарубежного фильма. Выходит, это не минскому клубу не повезло попасть на многократного обладателя Кубка Гагарина в первом раунде плей-офф КХЛ, а совсем наоборот. В первой встрече серии на своём льду «Динамо» вполне может рассчитывать на успешный исход.

Ставка: минское «Динамо» обыграет ЦСКА любым способом за 1.73.