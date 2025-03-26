Экспресс на плей-офф КХЛ: у ЦСКА проблемы, а «Металлург» и «Авангард» тут надолго

Дождались! Сегодня, 26 марта, стартует первая стадия плей-офф КХЛ. Авторы «Чемпионата» составили экспресс на всего матчи игрового дня.

Прогноз на матч «Металлург» — «Авангард»

Бесспорно, это самая интригующая пара первого раунда Кубка Гагарина. Соперники здорово прибавили на последнем отрезке сезона. «Металлург» проиграл только 3 из 15 предыдущих матчей. «Авангард» и того меньше — всего два. Андрей Разин уверен, что серия получится интересной. Но это и так понятно.

Ги Буше признался, что его тренерский штаб 12 часов готовился к первому матчу серии с действующим чемпионом. Солидно, однако и Андрей Разин времени даром не терял. В победу «лис» в первом матче верится немного больше. На своём льду они проиграли только 10 из 34 матчей регулярного чемпионата.

Немало встреч по ходу сезона магнитогорцы выиграли благодаря морально-волевым качествам. В основе всего у Разина лежит превосходного качества игра в защите. Ги Буше тоже прагматичен. Только в 4 из 17 последних матчей его подопечные пропустили больше двух шайб. Так что напрашивается «низ» по голам.

Прогноз на матч «Динамо» Минск — ЦСКА

Если абстрагироваться от уровня команд в целом и взять в расчёт только этот сезон, то получаются удивительные выводы. Во-первых, наверное, только ленивый не сомневался в целесообразности назначения Ильи Воробьёва на пост главного тренера ЦСКА. Игра московского клуба местами действительно вызывала много вопросов, имели место и так называемые качели.

С минского «Динамо» и спрос меньше, и самый стабильный период пришёлся на заключительную часть регулярки. То есть белорусский клуб подходит к первой стадии плей-офф в более уверенном виде. Кроме того, белорусы показали чуть более надёжную оборону (161 пропущенная шайба против 170) и забили свыше 200 голов. Также они весьма хороши дома.

А ещё одна любопытнейшая деталь, на которую стоит обратить внимание, заключается в истории противостояний. Обычно ЦСКА с запасом сильнее минского «Динамо», однако в этом сезоне всё наоборот. Дмитрий Квартальнов четыре раза встречался с командой Ильи Воробьёва в регулярном чемпионате. И каждый раз выходил победителем. Судя по всему, тренд сохранится.

Прогноз на матч «Спартак» — «Северсталь»

4:2, 8:6 и 5:3 — это счета, с которыми завершились три очные встречи «Спартака» и «Северстали» в 2025 году. В данном случае не имеет никакого значения, кто оказывался победителем. Важнее то, что и московская, и череповецкая команды на данном этапе своего развития пропагандируют результативный хоккей.

Отдельно стоит отметить, что к первому раунду плей-офф КХЛ соперники подошли в отличной форме. Подопечные Алексея Жамнова выиграли четыре из пяти заключительных матчей регулярки, забросив суммарно 16 шайб при 11 пропущенных. У команды Андрея Козырева аналогичное количество побед, только разность шайб другая — 17:16.

На таком фоне сама собой напрашивается комбинированная ставка, при которой «Спартак» как минимум не проиграет в основное время, а общий тотал достигнет отметки в пять шайб. Счёт вполне может быть в районе 3:2 в пользу хозяев. Гости способны навязать борьбу, тем более что с обороной у хозяев есть проблемы. Но настоящую силу «Северсталь» покажет только у себя дома.

Прогноз на матч «Автомобилист» — «Ак Барс»

В прошлом сезоне «Автомобилист» также встретился с «Ак Барсом» в первом раунде. И забрал серию очень уверенно — 4-1. Затем екатеринбуржцы непринуждённо обыграли СКА (4-1) и чуть не выбили «Металлург» (3-4), который в результате стал обладателем Кубка Гагарина. Николай Заварухин делает успехи.

Несмотря на то что состав практически не меняется, екатеринбуржская команда шаг за шагом продвигается вперёд в своём развитии. А вот «Ак Барс» заключительную часть регулярки провалил, выиграв только 7 из 16 матчей. Нестабильность Гатиятулин побороть так и не сумел. Не нашёл оптимального баланса, не сумел наладить игру в большинстве и создать порядок в защите.

Несмотря на то что легендарный Зинэтула Билялетдинов проводит много времени с командой из Казани и делится опытом, «Ак Барс» видится весьма удобным соперником для «Автомобилиста». У Заварухина нет такого бардака. «Автомобилист» отлично организован и дисциплинирован. Как и в прошлом году, для «Ак Барса» всё может закончиться очень быстро.

Экспресс на матчи плей-офф КЛ 26 марта

Ставка 1: тотал меньше 4.5 шайбы в матче «Металлург» — «Авангард» за 2.08.

тотал меньше 4.5 шайбы в матче «Металлург» — «Авангард» за 2.08. Ставка 2: минское «Динамо» обыграет ЦСКА любым способом за 1.73

минское «Динамо» обыграет ЦСКА любым способом за 1.73 Ставка 3: «Спартак» не проиграет «Северстали» + тотал больше 4.5 шайбы за 1.87.

«Спартак» не проиграет «Северстали» + тотал больше 4.5 шайбы за 1.87. Ставка 4: победа «Автомобилиста» в матче с «Ак Барсом» с учётом ОТ и буллитов за 1.75.

Общий коэффициент: 2.08 х 1.73 х 1.87 х 1.75 = 11.7.