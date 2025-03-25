«Автомобилист» — «Ак Барс», первый матч. Не опять, а снова

26 марта состоится первый матч 1/8 финала Кубка Гагарина, в котором «Автомобилист» примет «Ак Барс». Встреча пройдёт на стадионе «УГМК-Арена» в Екатеринбурге. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Гагарина «Автомобилист» — «Ак Барс» 26 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Автомобилиста» в основное время предлагается с коэффициентом 2.44, что составляет примерно 40% вероятности. Победа «Ак Барса» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.65. Поставить на ничью можно за 3.80.

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Автомобилист» — «Ак Барс» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.00, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.80. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 14.5.

Прогноз на первый матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Автомобилист» Екатеринбург — «Ак Барс» Казань (26.03.2025)

В прошлом сезоне «Автомобилист» также встретился с «Ак Барсом» в первом раунде. Выиграл серию очень уверенно — 4-1. Затем екатеринбуржцы непринуждённо одолели СКА (4-1) и чуть не выбили «Металлург» (3-4), который в результате и стал обладателем Кубка Гагарина.

Николай Заварухин делает успехи. Несмотря на то что комплектация состава практически не меняется, команда шаг за шагом продвигается вперёд в развитии. Не обошлось без свойственных екатеринбуржцам спадов в феврале и марте. Однако быстро выбрались из ям.

Выдав ударный отрезок под занавес сезона (четыре победы против одного поражения), «Автомобилист» финишировал на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В последних двух встречах победил СКА (3:2) и «Металлург» (3:2 ОТ). В полной боевой готовности подошёл к началу плей-офф.

А вот «Ак Барс» заключительную часть регулярки провалил, выиграл только 7 из 16 предыдущих матчей. Бо́льшую часть побед одержал на льду своего стадиона. В гостях показатели у подопечных Анвара Гатиятулина не выдающиеся. Проиграли 13 из 34 выездных встреч в основное время, и ещё одно поражение — в овертайме.

Нестабильность Гатиятулин ликвидировать так и не сумел. Не нашёл оптимального баланса, не сумел наладить игру в большинстве и создать порядок в защите. Очень много простых шайб пропустили казанцы из-за хаоса в обороне и неудачной игры голкиперов. Большой минус.

Несмотря на то что легендарный Зинэтула Билялетдинов проводит много времени с командой из Казани, делится опытом, «Ак Барс» видится весьма удобным соперником для «Автомобилиста». У Заварухина нет такого бардака. «Автомобилист» отлично организован и дисциплинирован. Как и в прошлом году, для «Ак Барса» всё может очень быстро закончиться.

Ставка: победа «Автомобилиста» с учётом ОТ и буллитов за 1.75.