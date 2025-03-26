«Трактор» — «Адмирал», первый матч. Бенуа Гру очень повезло

А вот Тамбиеву надо было биться за седьмое место.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги позади, приступаем к первой стадии плей-офф. В четверг, 27 марта, на льду стадиона «Арена-Трактор» в Челябинске состоится первый матч 1/8 финала «Трактор» — «Адмирал». Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч плей-офф КХЛ «Трактор» — «Адмирал» 27 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Трактора» в основное время предлагается с коэффициентом 1.57, что приблизительно составляет 63% вероятности. Победа «Адмирала» по итогам трёх периодов оценивается в 5.30 — 18% вероятности.

Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.40. Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей в первом матче. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.33, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.56.

Прогноз на первый матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Трактор» — «Адмирал» (27.03.2025)

Зря «Адмирал» занял восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. С седьмого места попал бы на «Салават Юлаев». Соперник тоже сложный, но у Леонида Тамбиева уже получалось его пройти. Дело было в сезоне-2022/2023, тогда дальневосточная команда справилась за шесть встреч и вышла во второй раунд плей-офф, где тоже провела шесть встреч. Это был успех.

На сей раз придётся играть с «Трактором». Челябинский клуб в этом сезоне выступает крайне уверенно. В регулярке едва не получилось навязать борьбу ярославскому «Локомотиву» за Кубок Континента. Отставание составило шесть очков, что не так уж много. Причём забросили челябинцы на три десятка шайб больше своего конкурента, ещё и показав сравнительно надёжную игру в обороне.

Прорыв произошёл вместе с канадским специалистом Бенуа Гру. За неполный сезон он сделал из прежней команды ту, что играет в современный хоккей. Кроме того, глубина состава вполне соответствует плей-офф. Разумеется, «Трактор» будет претендовать на относительно спокойный выход в следующую стадию Кубка Гагарина, чтобы в итоге поспорить за трофей.

В пользу уральского клуба говорит и тот факт, что он хорош на выезде. В то время как дальневосточники — строго домашняя команда. До кучи и форма, с которой соперники подходят к предстоящей встрече, принципиально отличается. Хозяева выиграли семь из восьми последних матчей регулярки, в то время как гости на том же отрезке потерпели шесть поражений.

Совершенно логично будет увидеть в первом матче серии победу «Трактора». Причём с разницей в несколько шайб. И не исключено, что всухую. На выезде «Адмирал» пропускает чаще, чем забивает. Да и на заключительном отрезке регулярного чемпионата создавал и реализовывал моменты редко. Победа принимающей стороны с форой (-2) выглядит заманчиво. Что-то вроде 4:1 или 3:0 здесь может быть.

Ставка: «Трактор» победит «Адмирал» с форой (-2) за 2.30.