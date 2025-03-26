«Барселона» — «Осасуна». Флик и Левандовски кое-что припомнят

27 марта в перенесённом матче 27-го тура испанской Примеры «Барселона» примет «Осасуну». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Примеры «Барселона» — «Осасуна» 27 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.30, что составляет приблизительно 75% вероятности. Победа «Осасуны» оценивается коэффициентом 9.50. Ничейный исход можно найти в линии за 6.60.

В то же время аналитики уверены, что матч «Барселона» — «Осасуна» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.34. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Осасуна» (27.03.2025)

Встреча интригует тем, что «Осасуна» победила в первом круге со счётом 4:2. Поражение стало для «Барселоны» первым при Ханс-Дитере Флике в чемпионате Испании. До этого каталонцы одержали семь побед подряд, сейчас – ровно столько же. Волнительное совпадение, не так ли?

Впрочем, в тот день у «Осасуны» залетело практически всё. Немаловажно, что у басков было преимущество в виде поддержки родных болельщиков. Теперь в более выгодных условиях «Барселона». Дома она выиграла 9 из 12 матчей Примеры.

Небольшой перерыв не должен сбить каталонцев с верного пути. Лидеры «Барселоны» продуктивно провели время. Ламин Ямаль помог своей национальной команде выйти в полуфинал Лиги наций. Роберт Левандовски, в свою очередь, заготовил неплохую почву для поездки своей сборной на чемпионат мира.

Поражение от «Осасуны» произошло до победы в Суперкубке Испании. После того как получилось забрать трофей, игра и эмоциональная составляющая «Барселоны» изменились. Её беспроигрышная серия во всех турнирах насчитывает уже 18 матчей: 15 побед и три ничьих. Команда идёт чемпионской поступью.

Во встрече последнего тура первенства каталонцы на выезде уверенно обыграли мадридский «Атлетико» (4:2). Какие могут возникнуть проблемы с опустившейся на 14-ю строчку в турнирной таблице «Осасуной» у себя дома? Заключить пари на П1 + ТБ 3.5 мяча можно за 2.25.

«Осасуна» опасна тем, что у неё хорошо получается цепляться за ничейные результаты. Она проиграла только 4 из 14 предыдущих встреч Ла Лиги, однако и победа всего одна на этом отрезке. У басков получилось отнять очки у «Реала» (1:1), но, опять же, на своём поле. С выездными матчами всё плохо: одна победа, шесть ничьих и пять поражений.

«Осасуна» обладает достаточно надёжной защитой. Однако подопечные Флика уже перемахнули за отметку в 130 забитых мячей за сезон. Забивают много даже очень внимательно обороняющимся соперникам. А тут ещё и стимул – отомстить за 2:4 в первом круге. Баскам несдобровать.

Ставка: победа «Барселоны» и тотал больше 3.5 мяча за 2.25.