«Динамо» Москва — СКА, первый матч. А на что Ротенберг рассчитывает в плей-офф?

27 марта состоится первый матч 1/8 финала Кубка Гагарина, в котором московское «Динамо» примет СКА из Санкт-Петербурга. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч плей-офф КХЛ «Динамо» Москва — СКА 27 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Динамо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.30, что составляет примерно 43% вероятности. Победа СКА по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.90. Поставить на ничью можно за 3.70.

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Динамо» Москва — СКА получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.30, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.58. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 12.0.

Прогноз на первый матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Динамо» Москва — СКА Санкт-Петербург (27.03.2025)

Вывеска интересная, но по факту интриги мало. Москвичи лучше провели регулярку. Выиграли пять из шести очных встреч, в другой потерпев поражение в овертайме. Кто-то скажет, что в плей-офф всё по-другому. Но давайте прикинем, чем команда Романа Ротенберга может удивить Алексея Кудашова?

Московское «Динамо» показывает хороший системный хоккей. В отличие от прошлого года, нет путаницы с голкиперами. В качестве основного зарекомендовал себя 22-летний Максим Моторыгин, который провёл прекрасный сезон. Номером один в СКА является 19-летний Егор Заврагин.

Талантливый у петербуржцев вратарь, однако есть несколько нюансов. Во-первых, у Заврагина нет опыта выступлений в Кубке Гагарина (у Моторыгина худо-бедно, но есть). Может не справиться с давлением. Во-вторых, у СКА худшая оборона среди вышедших в плей-офф команд. Риск, что 19-летний голкипер поплывёт, возрастает.

Под занавес сезона тренерский штаб Ротенберга пробовал улучшить игру в обороне. Почему этим не занимались раньше? Стало слишком поздно. Команда привыкла играть, практически не думая о защите. Неоднократно по ходу сезона теряла преимущество в две-три шайбы и очень много пропускала от прямых конкурентов.

Мало того, что первый матч пройдёт в Москве, так его ещё и пропустят капитан СКА Александр Никишин и один из лидеров Сергей Плотников. Также непонятно, что с состоянием Евгения Кузнецова. Он пропустил месяц из-за травмы, а после нереализованного буллита в последнем матче с «Торпедо» (3:2 Б) не вышел на лёд в овертайме. Как сыграет, сыграет ли вообще — одни вопросы.

Проблемы у московского «Динамо» могут возникнуть только в том случае, если оно само их себе создаст. У СКА хороший состав, но слишком много хаоса, нет сбалансированности. По ходу регулярного чемпионата Кудашов успешно пользовался слабыми местами петербуржцев. В плей-офф продолжит.

Ставка: победа «Динамо» за 2.30.