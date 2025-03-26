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Локомотив — Торпедо, прогноз на матч плей-офф КХЛ 27 марта 2025, смотреть онлайн, прямая трансляция, какой счёт, ставки на хоккей

«Локомотив» — «Торпедо», первый матч. Ничего удивительного
Алексей Анисимов
«Локомотив» — «Торпедо»: прогноз на матч
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Ярославцы начнут плей-офф с рабочей победы.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги позади, приступаем к первой стадии плей-офф. В четверг, 27 марта, на льду стадиона «Арена-2000-Локомотив» состоится первый матч серии «Локомотив» Ярославль — «Торпедо» Нижний Новгород. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Торпедо» 27 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу ярославского «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.59, что приблизительно равно 62% вероятности. Победа нижегородского «Торпедо» оценивается в 5.00 — около 20% вероятности.

Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.40. В то же время аналитики сомневаются, что в первой встрече серии будет результативный хоккей. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.92.

Прогноз на первый матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Локомотив» — «Торпедо» (26.03.2025)

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
27 марта 2025, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» выиграл Кубок Континента, набрав за время регулярки более 100 очков. Ярославский клуб относительно давно знал, что попадёт на «Торпедо», поэтому подготовка началась заранее. Разумеется, нижегородская команда тоже готовилась конкретно к лидеру и победителю регулярного чемпионата в концовке. Посмотрим, что из этого получится.

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В этом сезоне соперники встретились четыре раза, по два дома и на выезде. И статистика для нижегородцев печальная — три поражения, два из которых всухую. А последнее, которое случилось в Нижнем Новгороде, вовсе получилось крупным, со счётом 0:5. Серия начнётся в Ярославле, но и возвращение домой не гарантирует успех.

«Локомотив» в прошлом сезоне добрался до финала Кубка Гагарина, а в этом выиграл регулярку. Совершенно логично его считают фаворитом в борьбе за титул. Это давление, с которым подопечным Игоря Никитина придётся играть. Благо форма, с какой они подходят к старту первого раунда, впечатляет. Четыре победы в пяти матчах при четырёх пропущенных шайбах.

Вообще, именно внимательная игра в обороне является козырем железнодорожников. По ходу сезона многие болельщики и даже некоторые команды жаловались на стиль игры лидера, вот только это сработало, есть результат. Цифры тоже говорят сами за себя. За 68 матчей ярославский коллектив пропустил всего 122 шайбы. У ближайшего преследователя по этому показателю на 32 шайбы больше.

Игорь Ларионов плюс-минус верен себе. «Торпедо» старается показывать атакующий хоккей, но это часто приводит к провалам в обороне. Статистика заброшенных и пропущенных шайб тоже вполне красноречива. Нижегородцы забросили 204 шайбы, а пропустили — 196. Разумеется, к плей-офф должны отнестись серьёзнее, но шансов в атаке у соперника будет достаточно.

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«Локомотив» вовсю готовится к старту плей-офф, в строю все хоккеисты, за исключением Степана Никулина. Но форварда, в принципе, можно как-то заменить. На своём льду финалист прошлого розыгрыша Кубка Гагарина должен начинать серию с победы. Вот только слишком много голов не ждём. П1 через ТМ 5.5 шайбы выглядит интересно в качестве ставки.

Ставка: «Локомотив» победит «Торпедо» + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.30.

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