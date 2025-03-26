«Салават Юлаев» — «Сибирь», первый матч. Не спешите поздравлять Козлова

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги позади, приступаем к первому раунду плей-офф. В четверг, 27 марта, на льду стадиона «Уфа-Арена» состоится первая встреча 1/8 финала Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Сибирь». Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Сибирь» 27 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Салавата Юлаева» в основное время предлагается с коэффициентом 1.72, что приблизительно равно 57% вероятности. Победа «Сибири» оценивается в 4.20 — около 22% вероятности.

Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.30. В то же время аналитики прогнозируют, что первый матч серии получится результативным. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.68.

Прогноз на первый матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Сибирь» (27.03.2025)

Не спешите поздравлять «Салават Юлаев» с выходом в следующий раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Да, может быть, «Сибирь» обладает не таким высоким статусом, какой есть у лидеров любой из конференций. Однако она способна как минимум затянуть предстоящую серию. А вообще-то её стоит даже опасаться.

Во-первых, потому что уфимский клуб уже давно не может преодолеть первую стадию плей-офф. В прошлом году нарвался на челябинский «Трактор», дотянул до шестой игры, но уступил. За год до того споткнулся на «Адмирале». Тоже добрался до шестой игры, но итог один — вылет и отпуск.

В обоих случаях главный тренером уже работал Виктор Козлов. Пока сильного прогресса не наблюдается. Может, поэтому руководство не спешит поднимать специалисту зарплату, которая на данный момент на уровне тренера той же «Сибири». Уфимцы заняли второе место в таблице Восточной конференции, но это не гарантирует удачу в плей-офф.

Дело ещё в том, что «Сибирь» в этом сезоне — совсем не подарок. Прежде всего это хорошо обученные защитники. Коллектив пропустил в регулярке менее двух сотен голов, что неплохо для команды со статусом андердога. Второй момент — выдающаяся игра в большинстве. А по факту даже лучшая в лиге. Удаления здесь чреваты.

В-третьих, надо обратить внимание на историю противостояний. С февраля 2024 года соперники встретились пять раз в матчах регулярного чемпионата КХЛ, и только два раза «Салават Юлаев» выходил победителем в основное время. При этом дважды успех праздновала «Сибирь». Судя по всему, Виктора Козлова ждёт ещё один непростой раунд, который обещает затянуться.

Свою силу новосибирцы покажут, конечно, не на выезде, а в родных стенах. Всё-таки уфимцы сами были одними из лучших на своём льду в регулярке. Но в первой встрече ждать разгромной победы хозяев точно не стоит. Плюсовую фору на гостей или «низ» по голам можно рассмотреть в качестве ставки. Должно быть напряжённо уже с ходу.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 2.20.