Экспресс на Кубок Гагарина: «Локомотив» оправдает ожидания, СКА будет больно

Первый раунд плей-офф КХЛ стартовал, сегодня пройдут первые матчи в оставшихся парах. Авторы «Чемпионата» составили специальный экспресс на хоккей сегодня, 27 марта.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Торпедо»

В этом сезоне соперники встретились четыре раза, по два дома и на выезде. И статистика для нижегородцев печальная — три поражения, два из них сухие. А последнее, которое случилось в Нижнем Новгороде, и вовсе получилось крупным, со счётом 0:5. Серия начнётся в Ярославле, но и возвращение домой не гарантирует успех.

«Локомотив» в прошлом сезоне добрался до финала Кубка Гагарина, а в этом выиграл регулярку. Совершенно логично команду считают фаворитом в борьбе за титул. Это давление, с которым подопечным Игоря Никитина придётся играть. Благо форма, с какой они подходят к старту первого раунда, впечатляет. Четыре победы в пяти матчах при четырёх пропущенных шайбах.

Вообще, именно внимательная игра в обороне является козырем железнодорожников. Игорь Ларионов же плюс-минус верен себе. «Торпедо» старается показывать атакующий хоккей, однако это часто приводит к провалам в обороне. «Локомотив» вовсю готовится к старту плей-офф, в строю все хоккеисты, за исключением Степана Никулина. На своём льду должен выиграть, при этом счёт будет не очень крупный.

Прогноз на матч «Трактор» — «Адмирал»

Челябинский клуб в этом сезоне выступает крайне уверенно. В регулярке едва не получилось навязать борьбу ярославскому «Локомотиву» за Кубок Континента. Отставание составило шесть очков, что не так уж много. Причём забросили челябинцы на три десятка шайб больше своего конкурента, ещё и показав сравнительно надёжную игру в обороне.

Прорыв произошёл вместе с канадским специалистом Бенуа Гру. За неполный сезон он сделал из прежней команды ту, что играет в современный хоккей. Кроме того, глубина состава вполне соответствует плей-офф. Разумеется, «Трактор» будет претендовать на относительно спокойный выход в следующую стадию Кубка Гагарина, чтобы в итоге поспорить за трофей.

В пользу уральского клуба говорит и тот факт, что он хорош на выезде. В то время как дальневосточники — строго домашняя команда. До кучи и форма, с которой соперники подходят к предстоящей встрече, принципиально отличается. Хозяева выиграли семь из восьми последних матчей регулярки, в то время как гости на том же отрезке потерпели шесть поражений. Победа «Трактора» с форой (-2) — вероятный сценарий.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — СКА

Вывеска интересная, однако по факту интриги мало. Москвичи лучше провели регулярку. Выиграли пять из шести очных встреч, в другой потерпев поражение в овертайме. Кто-то скажет, что в плей-офф всё по-другому. Но давайте прикинем, чем команда Романа Ротенберга может удивить Алексея Кудашова?

Московское «Динамо» показывает хороший системный хоккей. В отличие от прошлого года, нет путаницы с голкиперами. В качестве основного зарекомендовал себя 22-летний Максим Моторыгин, который провёл прекрасный сезон. Номером один в СКА является куда менее опытный 19-летний Егор Заврагин.

Во-вторых, у СКА худшая оборона среди вышедших в плей-офф команд. Под занавес сезона тренерский штаб Ротенберга пробовал улучшить игру в обороне. Почему этим не занимались раньше? Стало слишком поздно. Мало того, что первый матч пройдёт в Москве, так его ещё и пропустят капитан СКА Александр Никишин и один из лидеров Сергей Плотников. П1 для начала будет неплохо.

Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Сибирь»

Не спешите поздравлять «Салават Юлаев» с выходом в следующий раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Да, может быть, «Сибирь» обладает не таким высоким статусом, какой есть у лидеров любой из конференций. Однако она способна как минимум затянуть предстоящую серию. А вообще-то её стоит даже опасаться.

Во-первых, потому что уфимский клуб уже давно не может преодолеть первую стадию плей-офф. Во-вторых, «Сибирь» в этом сезоне — совсем не подарок. Прежде всего — это хорошо обученные защитники. Команда пропустила в регулярке менее двух сотен голов, что неплохо для команды со статусом андердога. При этом есть выдающаяся игра в большинстве — лучшая в лиге. Удаления для уфимцев здесь чреваты.

В-третьих, надо обратить внимание на историю противостояний. С февраля 2024 года соперники встретились пять раз в матчах регулярного чемпионата КХЛ, и только два раза «Салават Юлаев» выходил победителем в основное время. При этом дважды успех праздновала «Сибирь». Серия может затянуться. Плюсовую фору на гостей или «низ» по голам можно рассмотреть в качестве ставки в первом матче. Сразу должно быть напряжённо.

Экспресс на матчи плей-офф КХЛ 27 марта

Ставка 1: «Локомотив» победит «Торпедо» + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.30.

«Локомотив» победит «Торпедо» + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.30. Ставка 2: «Трактор» победит «Адмирал» с форой (-2) за 2.30.

«Трактор» победит «Адмирал» с форой (-2) за 2.30. Ставка 3: победа «Динамо» Москва в матче со СКА за 2.30.

победа «Динамо» Москва в матче со СКА за 2.30. Ставка 4: тотал меньше 4.5 шайбы в матче «Салават Юлаев» — «Сибирь» за 2.20.

Общий коэффициент: 2.30 х 2.30 х 2.30 х 2.20 = 26.7.