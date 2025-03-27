«Крылья Советов» — «Локомотив». Железнодорожники включаются в гонку

Как минимум за медали бороться можно и нужно.

28 марта состоится матч 22-го тура чемпионата России, в котором самарские «Крылья Советов» примут московский «Локомотив». Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Локомотив» 28 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 2.10, что составляет приблизительно 47% вероятности. Победа «Крыльев Советов» оценивается коэффициентом 3.60. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

В то же время аналитики считают, что матч «Крылья Советов» — «Локомотив» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.64.

Прогноз на матч чемпионата России «Крылья Советов» — «Локомотив» (28.03.2025)

Встреча в первом круге ознаменовалась победой «Локомотива» со счётом 1:0. Поговорив с командой на поле после финального свистка, Игорь Осинькин растрогался, не сдержал слёз. Тренер полагал, что будет отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов. Однако сага с увольнением затянулась.

Может, к лучшему. Проблема-то не в Осинькине. Из года в год он исправно ставил красивый динамичный футбол и раскрывал таланты. Нет вины тренера в том, что «Крылья Советов» ведут борьбу за выживание, располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице. Всё дело в банальной нехватке ресурсов.

В четырёх предыдущих встречах чемпионата России самарцы уступили «Ростову» (1:3), «Акрону» (0:2) и махачкалинскому «Динамо» (0:4). Удача помогла зацепиться на выезде за ничью с лидирующим «Краснодаром» (1:1).

«Локомотив» в четырёх последних матчах РПЛ сыграл вничью с «Краснодаром» (0:0), махачкалинским «Динамо» (1:1) и «Ахматом» (1:1). Победил московское «Динамо» (2:1). Поднялся на четвёртую строчку в турнирной таблице первенства. Отставание от «Зенита» и «Спартака» составляет три очка, от лидирующих краснодарцев — шесть.

А ещё подопечные Михаила Галактионова выбили махачкалинское «Динамо» (2:1) из Кубка России. Приличный сезон проводят. Много пользы приносит 19-летний воспитанник клуба Алексей Батраков. В 20 встречах первенства забил 11 мячей и отдал семь результативных передач, а недавно отличился за сборную России. Талантище!

Пореже бы железнодорожники теряли очки на выезде, уже шли бы в лидерах. Впрочем, в Самаре больших трудностей не предвидится. Соперник переживает очень трудные времена. Подопечным Галактионова пора включиться в борьбу за призовые места, хватит уже разбазаривать возможности. Для этого есть все шансы.

Ставка: победа «Локомотива» за 2.10.