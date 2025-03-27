«Миннесота» — «Вашингтон». Овечкин усложнит жизнь команде Капризова

28 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота» примет «Вашингтон». Встреча пройдёт на льду стадиона «Эксел Энерджи-центр» в городе Сент-Пол. Первое вбрасывание запланировано на 2:30 мск.

Коэффициенты на матч НХЛ «Миннесота» — «Вашингтон» 28 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с коэффициентом 2.36, что приблизительно составляет 42% вероятности. Победа «Миннесоты» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.65. Поставить на ничью можно за 4.00.

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Миннесота» — «Вашингтон» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.08, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.75. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 8.60. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.30.

Прогноз на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Вашингтон Кэпиталз» (28.03.2025)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 28 марта 2025, пятница. 02:30 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

«Миннесота» очень здорово начала сезон, но затем в долгосрочный список травмированных попал Кирилл Капризов. Дела пошли под откос. «Дикари» выиграли только 6 из 15 предыдущих матчей. Опустились на седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции и совсем упали духом.

«Миннесота» рискует закончить сезон вне зоны плей-офф. Отрыв от набравшего шикарный ход «Сент-Луиса», а также от «Калгари» и «Ванкувера» сокращается. Возвращение Кирилла Капризова в игру намечено за два или три матча до окончания регулярного чемпионата НХЛ. Ещё долго он не сможет помочь команде.

Без Капризова «Миннесота» на выезде выиграла последнюю очную встречу с «Вашингтоном» (4:3 Б). Удивительно, но факт — у соперников лучше всех в лиге получается выступать в гостях. «Вашингтон» — первый по этому показателю. Родные стены не дают «Миннесоте» ровным счётом никакого преимущества.

На днях «Вашингтон» уступил «Виннипегу» (2:3 ОТ). Поражение стало для команды всего третьим в марте при девяти победах. Настроение не испорчено, а наоборот. Удовлетворены «столичные» тем, что не проиграли прямому конкуренту в основное время. Остались на первой строчке в сводной таблице НХЛ. Плюс есть ещё игра в запасе.

Спас «Вашингтон» от поражения по итогам 60 минут 39-летний капитан — Александр Овечкин. Забил шедевральный гол. За четыре минуты до конца основного времени шикарно открылся под передачу Алексея Протаса и мощнейшим точным броском прошил Коннора Хеллебайка. На секундочку, лучшего голкипера лиги.

Ай да Овечкин! Осталось забросить шесть шайб для того, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки и стать лучшим снайпером в истории НХЛ. Впрочем, Александр не только забивает регулярно, но и голевые передачи с удовольствием раздаёт. Не набрал очков только в одном из восьми предыдущих матчей. Находится в превосходной форме.

И как прикажете «дикарям» отнимать очки у такого «Вашингтона»? Отменная игра Овечкина вдохновляет партнёров по команде. Подопечные Спенсера Карбери уверенным шагом идут к победе в регулярном чемпионате. Показывают отменный динамичный хоккей, забивают чаще всех в лиге. Неудержимы должны быть даже после поражения.

Ставка: победа «Вашингтона» с учётом ОТ и буллитов за 1.81.