«Металлург» — «Авангард», второй матч. Про голы можно забыть

Хозяевам нельзя проигрывать, а гостям уже можно не спешить.

Первые матчи длительной и насыщенной борьбы за Кубок Гагарина прошли, продолжаем разговор. В пятницу, 28 марта, на льду стадиона «Арена-Металлург» в Магнитогорске состоится второй матч серии «Металлург» Магнитогорск — «Авангард» Омск в 1/8 финала плей-офф КХЛ. Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч плей-офф КХЛ «Металлург» — «Авангард» 28 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Металлурга» в основное время предлагается с коэффициентом 2.12, что приблизительно равно 47% вероятности. Победа «Авангарда» по итогам трёх периодов оценивается в 3.10 — около 32% вероятности.

Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 3.80. В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.77. Гол на первой минуте идёт за 12.5.

Прогноз на второй матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Металлург» — «Авангард» (28.03.2025)

Магнитогорский «Металлург» получил преимущество домашнего стадиона, но воспользоваться им не сумел. В первом матче серии потерпел поражение от «Авангарда» со счётом 1:4 и теперь уступает в серии 0-1. По игре счёт или нет, но факт в том, что действующий чемпион не реализовал массу моментов. Статистика бросков в створ красноречива: 38 на 24 в пользу хозяев.

Омский «Авангард», который так здорово преобразился с приходом Ги Буше, свою минимальную норму уже выполнил. В родной Омск вернётся как минимум с одной победой, а это уже серьёзное преимущество в такой серии. Более того, сложилось ощущение, что омичи вполне могут прибавить. Особенно нападающие Рид Буше и Владимир Ткачёв.

Скорее всего, второй матч пройдёт примерно по тому же сценарию. Подопечные Андрея Разина на правах хозяев площадки и по жизненной необходимости постараются завладеть инициативой, чтобы нагрузить вратаря соперника. Всё-таки надо отыгрываться, ведь уезжать из Магнитогорска при 0-2 в серии будет совсем неприлично.

Вместе с тем следует хорошо отнестись к собственной обороне и быть внимательнее с нападающими омичей при контратаках. Лучше держать «пятачок». Команде Ги Буше в этом плане куда легче — надо сыграть с предельной концентрацией и постараться ловить оппонентов на ошибках и потерях. Место в воротах может занять Никита Серебряков, который наверняка на кураже.

Будет совершенно логично, что всё это приведёт к низкорезультативному хоккею. Снова будет много борьбы и удалений. В первой игре соперники на двоих просидели на скамье штрафников почти целый период. Кроме того, в пользу «низа» по голам говорит история встреч. В четырёх матчах прошедшей регулярки «Металлург» и «Авангард» более трёх шайб на двоих не забрасывали.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 2.05.