«Байер» — «Бохум». Хаби Алонсо вернётся к победным будням

Мартовская международная пауза позади, клубный футбол возвращается! В пятницу, 28 марта, на стадионе «БайАрена» в Леверкузене состоится матч «Байер» — «Бохум», который откроет программу 27-го тура чемпионата Германии. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Коэффициенты на матч Бундеслиги «Байер» — «Бохум» 28 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Байера» предлагается с коэффициентом 1.26, что приблизительно составляет 79% вероятности. Победа «Бохума» оценивается в 11.5, а на ничейный исход можно поставить за 6.90.

Аналитики также прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.46. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88. Самый вероятный счёт — 2:0 в пользу хозяев.

Прогноз на матч чемпионата Германии «Байер» — «Бохум» 28 марта 2025 года

Как мы помним, «Байер» перед мартовской международной паузой вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов. Между поражениями от «Баварии» в первом (0:3) и втором (0:2) матчах леверкузенский клуб проиграл до кучи скромному «Вердеру» (0:2) в чемпионате Германии. Всё это в сумме — большой удар по уверенности коллектива.

Пауза на игры сборных должна была помочь прийти в себя. Тем более что перед ней леверкузенцы одержали победу над далеко не самым слабым «Штутгартом» в своём любимом волевом стиле. До 56-й минуты уступали со счётом 0:2, но в итоге победили со счётом 4:3. Вернулась высокая результативность.

Сейчас Хаби Алонсо нужно настроить своих подопечных на продолжение борьбы там, где ещё можно бороться. В немецкой Бундеслиге «фармацевты» крепко держат второе место, набрав 56 очков. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 11 очков, а до лидирующей «Баварии» не хватает шести очков. Пока ситуация вполне рабочая.

Кроме того, не стоит забывать и о Кубке Германии, где «Байер» может защитить титул. В начале апреля его ждёт полуфинальная встреча с достаточно скромной «Арминией», а затем — финал с победителем пары «Штутгарт» — «Лейпциг». Раскисать точно нельзя. Напротив, необходимо вернуться в победную колею, которая была на рубеже 2024 и 2025 годов.

Какая удача, что в первом матче после возобновления сезона предстоит сыграть с «Бохумом». «Бохум» — аутсайдер чемпионата Германии, занимающий место в зоне стыков. Отрыв от зоны прямого вылета составляет лишь одно очко, а до безопасного 15-го места не хватает пяти. Перспектива на оставшуюся часть сезона для клуба — борьба за выживание.

Результаты у аутсайдера соответствующие. Только с приходом нового тренера удалось уйти от сплошных поражений, которые были до 2025 года. Сейчас команда чередует удачные встречи с неудачными. Даёт бой соперникам разного калибра. Не так давно даже сенсационно обыграла «Баварию» со счётом 3:2, хотя и не без помощи красной карточки.

Впрочем, в гостях у «Байера» «Бохум» всё равно выступит в роли защищающейся команды. Проблемы леверкузенцев с обороной из-за травм защитников могут разве что увеличить итоговое количество забитых мячей, но в победителе сомнений мало. Проверим победу хозяев через голы в обе стороны. Что-то вроде 2:1 или 3:1 в их пользу здесь может быть.

Ставка: обе забьют + «Байер» обыграет «Бохум» за 2.85.