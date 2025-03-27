«Страсбург» — «Лион». Всё не так однозначно, как кажется

Мартовская международная пауза позади, возвращаемся к клубным делам. В пятницу, 28 марта, на стадионе «Мено» в Страсбурге состоится матч «Страсбург» — «Лион», который откроет программу 27-го тура чемпионата Франции. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч Лиги 1 «Страсбург» — «Лион» 28 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу «Страсбурга» предлагается с коэффициентом 2.75, в то время как победа «Лиона» оценивается коэффициентом 2.50. Разница в вероятности составляет около 5%. На ничейный исход можно поставить за 3.80.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.67. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53. Самый вероятный счёт — 1:1.

Прогноз на матч чемпионата Франции «Страсбург» — «Лион» (28.03.2025)

«Лион» вполне можно было бы назвать фаворитом предстоящей встречи. Клуб из одноимённого города вышел на очень бодрую форму. Во-первых, выиграл оба матча 1/8 финала Лиги Европы с румынским ФКСБ, ранее известным как «Стяуа». Общий счёт — 7:1. Теперь предстоит в четвертьфинале сразиться с «Манчестер Юнайтед».

Во-вторых, всё хорошо и в чемпионате Франции. Из шести последних встреч подопечные Паулу Фонсеки выиграли пять при поражении от «ПСЖ» (2:3). Причём лидирующим в первенстве парижанам дали бой в концовке, забили два мяча. В остальных пяти случаях показали не только хорошую реализацию, но и надёжную оборону — 16 забитых, четыре пропущенных.

История противостояний в какой-то степени тоже на стороне лионцев. Они выиграли шесть из девяти прошлых очных матчей во французской Лиге 1. Казалось бы, что на этот раз может пойти не так? Однако есть несколько нюансов. «Страсбург» сейчас сам внушает уважение, отстаёт от идущего пятым «Лиона» всего на два очка и борется за еврокубки.

Начиная с 8 декабря 2024 года «Страсбург» провёл 13 встреч в чемпионате Франции. За это время потерпел всего одно поражение — на выезде от «Ренна» (0:1). В 12 других матчах добыл девять побед и три ничейных исхода. После не самого удачного стартового отрезка новый тренер Лиам Росеньор нашёл правильный подход к своим подопечным. И это даёт результат.

Кроме того, история личных встреч, хотя и демонстрирует перевес в сторону «Лиона», изобилует плотной борьбой. В 8 из 10 случаев забивали обе команды. Судя по нынешней форме каждой, смогут забить снова. При этом не стоит уверенно говорить про победу гостей. В Страсбурге лионцы выиграли лишь три из семи прошлых матчей, уступив дважды.

На своём поле «Страсбург» в этом сезоне Лиги 1 потерпел всего одно поражение, хотя провёл 12 встреч. «Лион», в свою очередь, далеко не эталонный пример того, как надо действовать на выезде. Короче говоря, не станет сюрпризом, если хозяева сумеют разжиться очками в предстоящем матче. Ничья со счётом 1:1 выглядит уместно.

Ставка: ничья со счётом 1:1 за 6.70.