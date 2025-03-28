«Химки» — «Пари НН». Готовьте конфетти!

29 марта состоится матч 22-го тура чемпионата России, в котором «Химки» примут «Пари Нижний Новгород». Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Химки» — «Пари НН» 29 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Химок» предлагается с коэффициентом 2.37, что составляет приблизительно 42% вероятности. Победа «Пари НН» оценивается коэффициентом 3.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.40.

В то же время аналитики считают, что матч «Химки» — «Пари НН» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.06. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.

Прогноз на матч чемпионата России «Химки» — «Пари НН» (29.03.2025)

В нижней части турнирной таблицы РПЛ не скучно, а очень даже интересно. Идёт зрелищная борьба за выживание. «Химки» располагаются на 11-м месте, «Пари НН» — двумя строчками ниже, но отстаёт всего на одно очко. Встреча располагает к постоянному переходу инициативы из одних рук в другие.

Надо полагать, моментов команды создадут немало, ибо являются одними из самых часто пропускающих в чемпионате России. В сетку ворот красно-чёрных в среднем за матч прилетает 1,7 мяча, нижегородцы пропускают 1,8 мяча, что является худшим показателем в лиге.

Однако голевого праздника ждать не стоит. Надёжностью в защите соперники не блещут, но и в атаке всё не слава богу. В 21 встрече чемпионата России «Химки» забили забили 24 мяча, а нижегородцы и того меньше — 17. Не хватает им футболистов, обладающих добротным уровнем исполнительского мастерства.

В то, что «Химки» забьют, верится без труда. Подопечные Франка Артиги не сумели соорудить хотя бы один гол только в 1 из 10 предыдущих матчей первенства — на выезде с очень внимательно обороняющимся ЦСКА (0:1). Причём несколько шансов всё равно было. Немного не повезло.

Сомнения терзают касательно гола нижегородцев. Они проиграли четыре из пяти последних встреч РПЛ всухую, а победили только «Акрон» (2:1). Оправдывает Виктора Гончаренко сложность календаря. В соперниках были сильные команды: «Ростов» (0:4), «Спартак» (0:3), «Краснодар» (0:3) и «Рубин» (0:1). Важно не ударить в грязь лицом в Химках.

К счастью для Гончаренко, успевают полностью восстановиться от травм несколько важных игроков. Тренируются в общей группе и готовятся сыграть с «Химками» Илья Агапов, Константин Марадишвили и Александр Кокшаров. Заключить пари на то, что сыграет «обе забьют», можно с коэффициентом 1.78.

С высокой долей вероятности, «Химки» откроют счёт. У них и результативность получше, и в оборона чуть крепче. Нижегородцам во что бы то ни стало придётся искать способ ответить. Кровь из носу нужно цепляться за очки. Иначе шансы сохранить прописку в элитном дивизионе станут значительно ниже.

Ставка: обе забьют за 1.78.