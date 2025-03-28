Экспресс на футбол в пятницу: «Локомотив» пойдёт за медалями, «Байер» проснётся

Мартовская международная пауза позади, возвращаемся к клубным делам. Сегодня, 28 марта, в некоторых топовых европейских первенствах возобновляются матчи. Авторы «Чемпионата» составили экспресс.

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Локомотив»

«Локомотив» в четырёх последних матчах РПЛ сыграл вничью с «Краснодаром» (0:0), махачкалинским «Динамо» (1:1) и «Ахматом» (1:1). Победил московское «Динамо» (2:1). Поднялся на четвёртую строчку в турнирной таблице. Отставание от «Зенита» и «Спартака» составляет три очка, от лидирующих краснодарцев — шесть.

А ещё подопечные Михаила Галактионова выбили махачкалинское «Динамо» (2:1) из Кубка России. Приличный сезон проводят. Много пользы приносит 19-летний воспитанник клуба Алексей Батраков. В 20 встречах первенства забил 11 мячей и отдал семь результативных передач, а недавно отличился за сборную России. Талантище!

Пореже бы железнодорожники теряли очки на выезде, уже шли бы в лидерах. Впрочем, в Самаре больших трудностей не предвидится. Соперник переживает очень трудные времена, ведёт борьбу за выживание. И дело не в тренере! Подопечным Галактионова пора включиться в борьбу за призовые места, хватит уже разбазаривать возможности.

Прогноз на матч «Байер» — «Бохум»

Как мы помним, «Байер» перед мартовской международной паузой вылетел из 1/8 финала Лиги чемпионов. Между поражениями от «Баварии» в первом (0:3) и втором (0:2) матчах леверкузенский клуб проиграл до кучи скромному «Вердеру» (0:2) в чемпионате Германии. Всё это в сумме — большой удар по уверенности команды.

Пауза на игры сборных должна была помочь прийти в себя. Тем более что перед ней леверкузенцы одержали победу над далеко не самым слабым «Штутгартом» в своём любимом волевом стиле. До 56-й минуты уступали со счётом 0:2, но в итоге победили — 4:3. Вернулась высокая результативность.

Какая удача, что в первом после возобновления сезона матче предстоит сыграть с «Бохумом» — аутсайдером чемпионата Германии, занимающим место в зоне стыков. Результаты соответствующие. Новый тренер принёс положительные изменения, можно навязать борьбу и забить леверкузенцам, которые страдают из-за травм. Но на очки рассчитывать будет сложно.

Прогноз на матч «Страсбург» — «Лион»

«Лион» вполне можно было бы назвать фаворитом предстоящего матча. Клуб из одноимённого города набрал очень бодрую форму. Во-первых, выиграл оба матча 1/8 финала Лиги Европы с румынским «ФКСБ», ранее известным как «Стяуа». Общий счёт — 7:1. Во-вторых, всё хорошо и в чемпионате Франции. Выиграли пять из шести последних матчей.

История противостояний в какой-то степени тоже на стороне лионцев. Они выиграли шесть из девяти прошлых очных встреч во французской Лиге 1. Казалось бы, что на этот раз может пойти не так? Однако есть несколько нюансов. «Страсбург» сейчас сам внушает уважение, отстаёт от идущего пятым «Лиона» всего на два очка и борется за еврокубки.

Начиная с 8 декабря 2024 года «Страсбург» провёл 13 матчей в чемпионате Франции. За это время потерпел всего одно поражение — на выезде от «Ренна» (0:1). В 12 других матчах добыл девять побед и три ничьих. На своём поле «Страсбург» в этом сезоне Лиги 1 потерпел всего одно поражение в 12 встречах. «Лион», в свою очередь, далеко не эталонный пример того, как надо действовать на выезде. По голу в обе стороны и ничья — логичный исход.

Экспресс на футбол 28 марта

Ставка 1: победа «Локомотива» в матче с «Крыльями Советов» за 2.10.

победа «Локомотива» в матче с «Крыльями Советов» за 2.10. Ставка 2: обе забьют + «Байер» обыграет «Бохум» за 2.85.

обе забьют + «Байер» обыграет «Бохум» за 2.85. Ставка 3: ничья в матче «Страсбург» — «Лион» за 3.80.

Общий коэффициент: 2.10 х 2.85 х 3.80 = 22.7.