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Металлург — Авангард: прогноз на второй матч 28 марта, где смотреть, трансляция, какой счёт, ставки на хоккей, лучший экспресс

Экспресс на плей-офф КХЛ: «Металлург» исправляется, у ЦСКА проблемы
Алексей Анисимов
Экспресс на матчи Кубка Гагарина 28 марта
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Розыгрыш Кубка Гагарина набирает обороты.

Сегодня, 28 марта, пройдут вторые матчи ряда серий 1/8 финала Кубка Гагарина. «Чемпионат» подготовил специальный экспресс, который затрагивает некоторые из них.

Прогноз на второй матч серии «Металлург» — «Авангард»

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Магнитогорский «Металлург» получил преимущество домашнего площадки, но воспользоваться им не сумел. В первом матче потерпел поражение от «Авангарда» со счётом 1:4 и теперь уступает в серии 0-1. По игре счёт или нет – факт в том, что действующий чемпион не реализовал массу моментов. Статистика бросков в створ красноречива: 38 на 24 в пользу хозяев.

Скорее всего, второй матч пройдёт примерно по тому же сценарию. Подопечные Андрея Разина на правах хозяев и по жизненной необходимости постараются завладеть инициативой, чтобы нагрузить вратаря соперника. Всё-таки надо отыгрываться, ведь уезжать из Магнитогорска при 0-2 в серии будет совсем неприлично.

Подробнее о матче
«Металлург» — «Авангард», второй матч. Про голы можно забыть
«Металлург» — «Авангард», второй матч. Про голы можно забыть

Вместе с тем следует хорошо сыграть в обороне и быть внимательнее с нападающими омичей при контратаках. Лучше держать «пятак». Команде Ги Буше в этом плане куда легче — надо сыграть с предельной концентрацией и постараться поймать оппонентов на ошибках и потерях. Место в воротах должен занять Никита Серебряков, который наверняка на кураже. Это может привести к небольшому количеству голов.

Прогноз на второй матч серии «Динамо» Минск — ЦСКА

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Что и следовало ожидать! В первом домашнем матче серии с ЦСКА минское «Динамо» одержало победу. Причём не просто победу, а убедительную — со счётом 5:2. Более того, минчане пропустили две шайбы первыми и потому были вынуждены отыгрываться.

В этом сезоне Илья Воробьёв никак не может справиться с Дмитрием Квартальновым и белорусским клубом. Есть серьёзные опасения, что после растерянного в первом матче серии преимущества и при такой неудачной статистике очных встреч москвичи просто не смогут собраться и будут ждать возвращения в родные пенаты для перезагрузки.

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Лобовую победу минского «Динамо», конечно, проверять рискованно. Всё-таки любой тренд и любая серия рано или поздно прекращаются. Однако ставку на тотал больше 1.5 шайбы у каждой команды проверить можно. Гостям надо кровь из носу реализовывать свои моменты, а у хозяев с этим, как видим, проблем нет. Особенно против данного московского клуба.

Экспресс на матчи Кубка Гагарина 28 марта

  • Ставка 1: тотал меньше 4.5 шайбы в матче «Металлург» — «Авангард» за 2.05.
  • Ставка 2: тотал больше 1.5 шайбы у каждой команды в матче «Динамо» Мн — ЦСКА за 1.81.

Общий коэффициент: 2.05 х 1.81 = 3.71.

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