«Динамо» Москва — «Оренбург». Личка не пожалеет бывший клуб

Мартовская международная пауза позади, возвращается клубный футбол. А вместе с ним и любимая Российская Премьер-Лига. В субботу, 29 марта, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится матч 22-го тура чемпионата России «Динамо» Москва — «Оренбург». Стартовый свисток запланирован на 14:00 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Динамо» Москва — «Оренбург» 29 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу московского «Динамо» предлагается с коэффициентом 1.35, что приблизительно составляет 74% вероятности. Победа «Оренбурга» оценивается в 8.90, в то время как на ничейный исход можно поставить за 5.80.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.41. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.66. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу хозяев.

Прогноз на матч чемпионата России «Динамо» Москва — «Оренбург» (29.03.2025)

Возобновление сезона после зимнего перерыва получилось у московского «Динамо» относительно бодрым. Бело-голубые упустили победу в Ростове-на-Дону, сыграв вничью с «Ростовом» (1:1), а после разгромили махачкалинское «Динамо» (4:0) в домашнем матче. Сначала даже показалось, что удалось нивелировать потерю Константина Тюкавина из-за травмы.

Однако в последних двух матчах подопечные Марцела Лички потерпели очень неприятные поражения. Сперва уступили ЦСКА в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России, а затем — «Локомотиву» в чемпионате России. Оба дерби завершились со счётом 1:2, но вся боль здесь в самом результате. Бороться за Кубок России будет сложнее, а в РПЛ лидеры ушли вперёд.

Вполне возможно, пауза на матчи сборных поможет «Динамо» перегруппироваться. Забивают и претендуют на победу футболисты по-прежнему в каждом матче. Чего не скажешь об «Оренбурге», который только в последнем туре прервал свою неудачную серию. Обыграл дома такой же нестабильный «Факел» (1:0). Это могло бы немного взбодрить.

Вот только до того у оренбуржцев было восемь поражений подряд в Российской Премьер-Лиге, больше половины из которых — всухую. Кроме того, команда имеет худшую статистику в РПЛ по игре в гостях. За 10 выездных матчей к этому моменту набрала только одно очко, забив суммарно четыре мяча при 20 пропущенных. Неудивительно, что букмекеры в гостей почти не верят.

И как только подопечные Владимира Слишковича добыли результат, пусть и дома, тут же мешает набрать темп мартовская пауза. Тренер отмечал, что оренбургские футболисты выступают в достаточно атакующей манере. Однако играть в размашистый футбол с московским «Динамо» опасно. Судя по всему, здесь намечается что-то крупное в пользу хозяев.

Ставка: «Динамо» обыграет «Оренбург» с форой (-1.5) за 1.86.