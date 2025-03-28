«Лечче» — «Рома». Раньери идёт за Лигой чемпионов

После вылета из еврокубков римляне могут сосредоточиться на Серии А.

Мартовская международная пауза для сборных позади, возвращаемся к клубному футболу. В субботу, 29 марта, на стадионе «Виа Дель Маре» в Лечче состоится матч 30-го тура чемпионата Италии «Лечче» — «Рома». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Лечче» — «Рома» 29 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 1.90, что приблизительно составляет 45% вероятности. Победа «Лечче» оценивается в 4.70, в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.50.

Аналитики также прогнозируют, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Прогноз на матч чемпионата Италии «Лечче» — «Рома» (29.03.2025)

На самом деле, немного странно видеть такие большие коэффициенты на победу «Ромы». Во-первых, римская команда находится в замечательной форме. В чемпионате Италии она идёт на внушительной серии из 13 матчей без поражений. За это время одержала 10 побед, семь из которых всухую. То есть римляне хороши не только в атаке, но и в обороне.

Руководство и футболисты «волчицы» доверились мудрому Клаудио Раньери. Как видно, не прогадали. Благодаря удачному периоду вплотную приблизились к еврокубковой зоне. Отставание от топ-4, откуда можно попасть в Лигу чемпионов, составляет всего четыре очка. До конца сезона восемь туров, а потому шансы неплохие.

Пожалуй, единственное, что портит картину, так это вылет из Лиги Европы. Римляне в первом матче 1/8 финала обыграли испанский «Атлетик» — 2:1, но в ответной встрече уступили со счётом 1:3. Всему виной — удаление Матса Хуммельса на 11-й минуте. Фактически это был подарок сопернику. С другой стороны, теперь можно сосредоточиться на Серии А.

У «Ромы» остаётся реальная возможность пробиться в Лигу чемпионов. Будет очень сложно, ведь конкурентов здесь море, и все — зубастые. Надо как минимум продолжать победную серию. Благо соперник попался после паузы вполне играбельный. «Лечче» привычно борется за выживание в чемпионате Италии и показывает соответствующие результаты.

Салентийцы проиграли в четырёх последних турах Серии А с общим счётом 3:7. И в атаке кое-как, и в защите ни о чём. Более того, команда из Лечче довольно посредственно выступает на домашнем стадионе: 14 матчей, три победы и 25 пропущенных мячей. Судя по всему, можно не мудрить и проверять лобовую победу гостей.

А если хочется чего-нибудь другого — можно подумать над ставкой на тотал меньше 2.5 мяча. «Лечче» даже дома не может похвастаться регулярными подвигами атакующих футболистов, а у «Ромы» оборона в порядке. Только разгрома ждать не стоит, ведь гости приедут без Пауло Дибалы, который недавно перенёс операцию. Потеря форварда обязательно скажется.

Ставка: «Рома» победит «Лечче» за 1.90.