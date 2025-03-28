ЦСКА — «Динамо» Мх. Марко Николич знает, что делает

Армейцы ни разу не проиграли после возобновления сезона. И не собираются.

29 марта состоится матч 22-го тура чемпионата России, в котором московский ЦСКА примет махачкалинское «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ ЦСКА — «Динамо» Махачкала 29 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 1.65, что равно приблизительно 60% вероятности. Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 6.40. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

В то же время аналитики считают, что матч ЦСКА — «Динамо» Махачкала не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.43. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.27.

Прогноз на матч чемпионата России ЦСКА — «Динамо» Махачкала (29.03.2025)

ЦСКА возобновил сезон на твёрдую пятёрку. В первом матче 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ) победил в столичном дерби «Динамо» (2:1). В чемпионате сначала сыграл вничью с «Зенитом» (0:0), а затем одолел «Химки» (1:0) и крепкий «Акрон» (2:1). Так держать!

Думать о чемпионской гонке пока рановато. Если вообще стоит. Красно-синие располагаются только на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тем не менее отставание от лидеров прилично сократилось. Если продолжать в том же духе, можно на финише бороться за шанс закончить сезон в призёрах.

Даёт отличные плоды переход на новую схему. Не зря Марко Николич наигрывал на сборах тактику с ромбом в середине поля. Кстати, ещё ЦСКА победил в товарищеском матче «Партизан» (2:1) во время международного перерыва. Первый гол за московский клуб в этой встрече забил новичок — Алеррандро. Это может помочь с адаптацией.

Махачкалинское «Динамо» тоже вполне себе неплохо возобновило сезон. Сыграло вничью с «Локомотивом» (1:1) и разгромило «Крылья Советов» (4:0). Единственное — между удачно сложившимися встречами затесалось сокрушительное поражение от московского «Динамо» (0:4).

У «Локомотива» и «Крыльев Советов» махачкалинцы отняли очки на своём поле, а вот бело-голубым уступили на выезде. Хуже подопечных Хасанби Биджиева в чемпионате России в гостях выступают только три клуба. И это главные претенденты на вылет в Первую лигу. Одна победа и пять ничьих против четырёх поражений. Забили за этот период времени всего-навсего четыре мяча.

Заключить пари на то, что ЦСКА обыграет махачкалинское «Динамо» и не пропустит, можно с коэффициентом 2.50. Марко Николич отменно систематизировал игру в обороне. В 21 встрече РПЛ его подопечные пропустили только 15 мячей — меньше лишь у лидирующего «Краснодара» и «Зенита». Для подопечных Биджиева прогноз неутешительный.

Ставка: ЦСКА победит и не пропустит за 2.50.