«Реал» — «Леганес». Закалённый Мбаппе во всей красе

29 марта в матче 29-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» примет «Леганес». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Примеры «Реал» — «Леганес» 29 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.17, что равно приблизительно 85% вероятности. Победа «Леганеса» оценивается коэффициентом 18.0. Ничейный исход можно найти в линии за 8.70.

В то же время аналитики уверены, что матч «Реал» — «Леганес» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.37. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Реал» — «Леганес» (29.03.2025)

На характере пройдя в 1/4 финала Лиги чемпионов, «Реал» как будто вспомнил свою отличительную особенность — выигрывать, несмотря ни на что. Во встрече последнего тура Примеры полностью вымотанный на выезде одержал волевую победу над очень неудобным соперником. «Вильярреал» проводит отличный сезон, но это не смутило — 2:1.

«Сливочные» показали пример стойкости. Лучше прочих сыграли Тибо Куртуа и Килиан Мбаппе. Голкипер совершил девять сейвов, а нападающий оформил дубль. Таким образом, капитан сборной Франции обошёл бразильца Роналдо и приблизился к рекорду Криштиану Роналду по голам в дебютном сезоне за «Реал». Чтобы повторить достижение португальца, надо забить ещё два.

«Леганес» — первый удобный соперник для подопечных Карло Анчелотти за долгое время. До этого были три тяжёлых мадридских дерби подряд и встреча с «Вильярреалом». Наконец-то можно немного перевести дух. «Сливочные» выиграли 7 из 10 последних очных встреч. Три другие можно вынести за скобки, ведь они проходили не на «Сантьяго Бернабеу».

«Леганес» опасен для других грандов. Ему удалось победить «Севилью» (1:0), «Барселону» (1:0) и «Атлетико» (1:0). Умеет настраиваться на встречи с лидерами, но не на «Реал». В первом круге Примеры «галактикос» победили разгромно — 3:0. Ещё выиграли в Кубке Короля (3:2). Хотя обе встречи проходили в Леганесе.

Мотивации у подопечных Борхи Хименеса предостаточно. Держит в тонусе борьба за выживание, ведь они занимают 18-ю строчку в турнирной таблице. Отставание от располагающейся на 16-м месте «Валенсии» составляет всего одно очко. Проблемы в обороне и с выездами сильно мешают. Вопрос в том, хватит ли сил.

В четырёх предыдущих турах Примеры «Леганес» победил только «Хетафе» (1:0), в качестве домашней команды. Уступил «Реалу Сосьедад» (0:3), «Сельте» (1:2) и «Бетису» (2:3). Скорее всего, «сливочные» снова одержат результативную победу. Они на ходу и мотивированы не меньше — чемпионская гонка подстёгивает. «Барселона» и «Атлетико» спуску не дают.

Ставка: победа «Реала» и тотал больше 3.5 мяча за 2.10.