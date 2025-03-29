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Ахмат — Спартак, прогноз на матч РПЛ 30 марта 2025, где смотреть онлайн, прямая трансляция, во сколько, какой счёт, ставки

«Ахмат» — «Спартак». Грозный, встречай будущего чемпиона!
Михаил Коробов
«Ахмат» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ
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Если красно-белые продолжат в том же духе, никто их не остановит.

30 марта состоится матч 22-го тура чемпионата России, в котором грозненский «Ахмат» примет московский «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Ахмат» — «Спартак» 30 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.96, что равно приблизительно 51% вероятности. Победа «Ахмата» оценивается коэффициентом 4.10. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Ахмат» — «Спартак» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.94. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75.

Прогноз на матч чемпионата России «Ахмат» — «Спартак» (30.03.2025)

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Беспроигрышная серия грозненского «Ахмата» уже насчитывает шесть встреч. Команда выбила из Кубка России «Краснодар» (2:1), отняла очки у московского «Динамо» (1:1) и «Локомотива» (1:1) в чемпионате России. Попробуют теперь подопечные Сергея Ташуева насолить ещё одному столичному клубу.

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Не самая лёгкая игра ждёт красно-белых. Опасность таится в том, что могут захлестнуть эмоции или расслабленность после победы над «Зенитом» (2:1). Либо же она воодушевит и поможет взять ещё три важных очка в Грозном. Скорее всего, произойдёт последнее. У легендарного Деяна Станковича, как мы видим, не забалуешь.

«Народная команда» набрала потрясающий ход. Выиграла восемь из девяти предыдущих матчей чемпионата России — лучший график в стране. Помимо «Зенита», победила ЦСКА (2:0), «Локомотив» (5:2) и «Краснодар» (3:0). Сократила отставание от лидирующих «быков» до трёх очков. Шансы теперь не просто реальные, а хорошие.

Тактические решения Станковича практически всегда оказываются правильными. Как здорово прибавил при нём Манфред Угальде, например. Кроме того, очень быстро влился в команду и стал ключевым игроком Эсекьель Барко. Да и Мартинс набрал шикарную форму. Все механизмы работают отлично.

У Станковича больше опций для усиления игры заменами, нежели у Ташуева. «Народная команда» показывает более качественный командный футбол, создаёт больше моментов и чаще их реализует. Заключить пари на лобовую победу гостей можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96.

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«Ахмат» — не самый удобный, но и не слишком сложный соперник для «народной команды». Красно-белые проиграли только одну из восьми последних очных встреч в качестве гостевой команды. Ещё две ознаменовались мирным исходом. Одолеть грозненцев всяко проще, чем тот же «Зенит». В общем, красно-белые, кажется, идут за чемпионством.

Ставка: победа «Спартака» за 1.96.

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