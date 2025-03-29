«Зенит» — «Рубин». Семак запутался в кнопках

30 марта состоится матч 22-го тура чемпионата России, в котором «Зенит» примет «Рубин». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Зенит» — «Рубин» 30 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.30, что равно приблизительно 76% вероятности. Победа «Рубина» оценивается коэффициентом 12.0. Ничейный исход можно найти в линии за 5.80.

В то же время аналитики считают, что матч «Зенит» — «Рубин» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.82. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.36.

Прогноз на матч чемпионата России «Зенит» — «Рубин» (30.03.2025)

Шансы «Зенита» на чемпионство продолжают снижаться. После поражения от «Спартака» (1:2) подопечные Сергея Семака спустились на третью строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отставание от лидирующих краснодарцев увеличилось до трёх очков. Надо срочно принимать меры.

Атмосфера в раздевалке ухудшается, возникает недовольство решениями тренерского штаба. Оформив в матче с Замбией хет-трик, Максим Глушенков заявил, что впервые получил удовольствие от футбола после возобновления сезона. Во встрече со «Спартаком» он получил мяч всего три раза. Был полностью отрезан от игры.

Несмотря на приобретение техничного бразильского нападающего Луиса Энрике, с результативностью у петербуржцев по-прежнему большие проблемы. Ни в одном из девяти предыдущих матчей чемпионата России не забили больше двух мячей. Никак Семаку не удаётся наладить игру в атаке. Всё время что-то не так.

«Рубин» может сделать так, что «Зенит» не создаст за 90 минут ни одного голевого момента. Казанцы очень коварны. Они прекрасно дисциплинированы и отлично настраиваются на встречи с сильными соперниками. Победили «Спартак» (2:1), отняли очки у «Краснодара» (1:1) и дважды — у ЦСКА (1:1 и 2:2).

Рашид Рахимов — мастер своего дела. Несмотря на то что качественного усиления состава зимой не последовало, опытный тренер продолжил давать результат. Казанцы твёрдо стоят на седьмой строчке в турнирной таблице первенства. Никого не боятся. Кому угодно способны навязать борьбу. Выше только богатые клубы.

Заключить пари на то, что сыграет тотал меньше 2.5 мяча, можно за 2.05. Результативность у казанцев не очень высокая, но защищаются они весьма внимательно и слаженно. Ни в одном из девяти предыдущих матчей не пропустили больше двух мячей. Найти слабые места в обороне «Рубина» очень сложно. Даже такому гранду, как «Зенит».

Кстати, «Зенит» уступил в трёх из пяти последних встреч в РПЛ. После матча с «Рубином» его ждут трудные игры с «Локомотивом» и «Краснодаром». Если петербуржцы продолжат терять очки, борьба за золотые медали первенства дальше пойдёт без них. И предпосылки к этому имеются.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.05.