«Наполи» — «Милан». Чемпионская гонка ещё не окончена

Неаполитанцы отстают от «Интера» всего на три очка, а миланцы — не такая уж помеха.

Клубный футбол вернулся после мартовской международной паузы. В воскресенье, 30 марта, на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе состоится центральный матч 30-го тура итальянской Серии А «Наполи» — «Милан». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. У соперников разное положение в таблице, но обоим нужны очки, так что должно быть особенно интересно.

Коэффициенты на матч Серии А «Наполи» — «Милан» 30 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Наполи» предлагается с коэффициентом 2.00, что приблизительно равно 50% вероятности. Победа «Милана» оценивается в 4.00, в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.70.

Аналитики также прогнозируют, что встреча не получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.03. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83. Наиболее вероятный счёт — 1:1 или 1:0 в пользу хозяев.

Прогноз на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Милан» (30.03.2025)

В отличие от «Милана», который только-только начал набирать ход и одерживать победы, «Наполи» международная пауза может помочь перегруппироваться. За семь последних туров чемпионата Италии некогда лидер первенства добыл всего-навсего одну победу. Поражение, конечно, тоже было всего одно. Но если так часто терять очки в ничейных играх, чемпионом не станешь.

Пока подопечные Антонио Конте продолжают погоню за возглавляющим турнирную таблицу «Интером». Перед 30-м туром Серии А, то есть за девять туров до окончания сезона, отставание составляло три очка. В принципе, ситуация более чем рабочая. Особенно если учесть, что конкурент обременён выступлением ещё в двух важных турнирах. Сил может не хватить.

В пользу неаполитанцев говорит также приличная статистика домашних выступлений. За 14 матчей они набрали 32 очка из 42 возможных. Только у «Интера» больше, причём всего на одно. У «Милана» по части выездов всё тоже относительно неплохо, но конкретно в Неаполе будет трудно. Во-первых, из-за очных встреч, две последние из которых завершились вничью — 1:1 и 2:2.

Во-вторых, под руководством Антонио Конте «Наполи» в этом сезоне уже обыграл «Милан». Дело было, ещё когда «россонери» возглавлял Паулу Фонсека. Вот только с Сержиу Консейсау у них тоже особо не ладится. Были чумовой отрезок в начале года и победа в Суперкубке Италии. Однако потом — сплошная нестабильность.

Миланцы вылетели из Лиги чемпионов, а в чемпионате Италии занимают лишь девятую строчку. Время и шансы забраться в еврокубковую зону ещё есть, однако конкурентов здесь много, а некоторые из них выглядят заметно интереснее. В общем, бороться и бороться. Забить в Неаполе гости смогут, но на все очки рассчитывать будет сложно.

«Наполи» в последнее время куда-то потратил свою надёжную оборону, пропустив в восьми из девяти прошлых туров Серии А. Однако последнее домашнее поражение датируется прошлым годом. Так что в предстоящем матче с «Миланом» можно выбрать что-то вроде «1Х + обе забьют». Коэффициенты букмекеры дают весомый, в районе двойки.

Ставка: «Наполи» не проиграет «Милану» + обе забьют за 2.17.