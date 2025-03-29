Фанаты зарядят Овечкина. Что покажет «Вашингтон» после двух поражений на выезде?

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги за океаном неумолимо мчится к завершению. У Александра Овечкина остаётся всё меньше временем, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки. Благо отставание тоже стремительно тает. В общем, продолжаем следить!

В воскресенье, 30 марта, на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне состоится матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сэйбрз». Стартовое вбрасывание запланировано на 22:00 мск, так что на просторах Российской Федерации и СНГ тоже можно будет смотреть игру онлайн.

Коэффициенты на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сэйбрз» 30 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Вашингтон Кэпиталз» в основное время предлагается с коэффициентом 1.77, что приблизительно равно 56% вероятности. Победа «Баффало Сэйбрз» по итогам трёх периодов идёт за 3.90 — около 25% вероятности.

Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.30. Поставить на серию послематчевых буллитов можно за 8.90. В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.70.

Прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сэйбрз» (30.03.2025)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 30 марта 2025, воскресенье. 22:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Баффало Сэйбрз Баффало Кто победит в основное время? П1 X П2

«Вашингтон Кэпиталз» возвращается домой после не самого удачного мини-турне. В прошлых двух встречах в гостях он потерпел поражения — от «Виннипег Джетс» (2:3 ОТ) и «Миннесоты Уайлд» (2:4). И если поражение от «Джетс» можно объяснить силой соперника, ведь тот борется за победу в регулярке, то поражение от нестабильных «Уайлд» вызывает вопросы.

Неудачный выезд позволил конкуренту по борьбе за первое место сводной таблицы НХЛ, то есть тому самому «Виннипегу», улучшить свои позиции. Чувствуется, что финишная прямая будет очень жаркой! На таком фоне возвращение на домашний стадион может помочь «Кэпиталз» вернуться в победную колею. Строго говоря, все вводные для этого есть.

Во-первых, «столичные» — одни из лучших по количеству набранных очков при родных болельщиках, в то время как предстоящий соперник идёт среди аутсайдеров по игре в гостях. Последние пять домашних матчей «столичные» выиграли в основное время, забрасывая от трёх до шести шайб. Александр Овечкин, кстати, на данном отрезке набрал 2+3 по системе «гол+пас».

Сейчас российскому форварду остаётся забросить шесть шайб, чтобы обойти Уэйна Гретцки и стать лучшим снайпером НХЛ. Шансы сократить отставание в предстоящей встрече, разумеется, будут. «Баффало Сэйбрз», конечно, не так плох в последнее время, но даже в победных играх достаточно часто пропускает. Кроме того, в прошлый раз в Вашингтоне ему забили четырежды.

Во-вторых, у «Вашингтона» последний матч был 28 марта, подготовка ведётся в штатном режиме. Для «Баффало» же игра с «Вашингтоном» станет третьей за 68 часов, а ещё — вторым выездом подряд. Разумеется, такая нагрузка не может пройти бесследно. Так что предлагаем особо не мудрить и проверить лобовую победу хозяев в основное время. Также ждём голы от Овечкина.

Ставка: «Вашингтон» обыграет «Баффало» в основное время за 1.77.