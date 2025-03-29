«Барселона» — «Жирона». Флик и Левандовски тренируют выносливость

30 марта в матче 29-го тура испанской Примеры «Барселона» примет «Жирону». Каталонское дерби пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток запланирован на 17:15 мск.

Коэффициенты на матч Примеры «Барселона» — «Жирона» 30 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.29, что равно приблизительно 79% вероятности. Победа «Жироны» оценивается коэффициентом 9.50. Ничейный исход можно найти в линии за 6.90.

В то же время аналитики уверены, что матч «Барселона» — «Жирона» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.33. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Жирона» (30.03.2025)

Похоже, «Барселону» уже не остановить. Беспроигрышная серия насчитывает 19 матчей (три ничьих и 16 побед). Соперники, трепещите! Ни одного поражения в 2025 году. Демонстрирует доминирующий результативный футбол, преуспевает во всех турнирах. Господа, поаплодируйте Ханс-Дитеру Флику.

Немецкий специалист нацелил каталонцев на трофеи. Они безжалостно сметают всех на своём пути. В трёх предыдущих турах чемпионата Испании победили «Реал Сосьедад» (4:0), «Атлетико» (4:2) и крепкую «Осасуну» (3:0). Даже не пытайся, мадридский «Реал», не догонишь! «Барселона» удерживает первую строчку в турнирной таблице и не собирается отдавать.

В шикарном тонусе пребывает Роберт Левандовски. Именно он довёл счёт до разгромного во встрече с «Осасуной». 36-летнему нападающему осталось отличиться один раз для того, чтобы превзойти свой лучший результат по голам в Примере за сезон, сейчас — 23. Забивать подопечные Флика только успевают, 135 мячей во всех турнирах наколотили.

Несмотря на то что это дерби, «Жироне» оно сулит разгромное поражение. Команда-сенсация прошлого сезона выглядит совсем невзрачно. Располагается на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Даже во встречах с явными аутсайдерами бесхарактерно теряет очки. На многое по итогам сезона рассчитывать не получится.

Безвыигрышная серия подопечных Мичела Санчеса насчитывает шесть встреч в чемпионате Испании. В двух предыдущих турах первенства они не смогли победить бьющиеся за выживание клубы — «Эспаньол» (1:1) и «Валенсию» (1:1). Такими темпами скоро сами будут вести борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе страны.

Во встречах с командами из верхней части турнирнирной таблицы защита «Жироны» часто не справляется со своей работой. В среднем за матч в Примере подопечные Мичела Санчеса пропускают 1,4 мяча. «Барселона» забивала три и больше мяча соперникам, защищающимся куда внимательнее. В первом круге она выиграла со счётом 4:1 в очной встрече, разгромом попахивает и в этот раз.

В преддверии дерби Флик посетовал на сложный календарь. Игры идут одна за другой, мало времени на подготовку и отдых, из-за чего повышается риск травматичности. Во встрече с «Осасуной» повреждение получил Дани Ольмо. Понять негодование немецкого тренера несложно. Однако даже сложный график не видится помехой для нынешней «Барселоны». Она неотразима!

Ставка: победа «Барселоны» и тотал больше 3.5 мяча за 2.12.