Экспресс на РПЛ: «Спартак» приготовится к оплошности «Зенита»

Сегодня, 30 марта, пройдут некоторые матчи 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Авторы «Чемпионата» собрали в экспресс прогнозы на главные встречи, будет интересно.

Прогноз на матч «Ахмат» — «Спартак»

«Народная команда» набрала потрясающий ход. Выиграла восемь из девяти предыдущих встреч чемпионата России — лучший график в стране. Помимо «Зенита», победила ЦСКА (2:0), «Локомотив» (5:2) и «Краснодар» (3:0). Сократила отставание от лидирующих «быков» до трёх очков. Шансы теперь не просто реальные, а хорошие.

Тактические решения Станковича практически всегда оказываются правильными. Как здорово прибавил при нём Манфред Угальде, например. Кроме того, очень быстро влился в команду и стал ключевым игроком Эсекьель Барко. Да и Мартинс набрал шикарную форму. Все механизмы работают отлично.

У Станковича больше опций для усиления игры заменами, нежели у Ташуева. «Народная команда» показывает более качественный командный футбол, создаёт больше моментов и чаще их реализует. Заключить пари на лобовую победу гостей можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96.

Прогноз на матч «Зенит» — «Рубин»

Шансы «Зенита» на чемпионство продолжают снижаться. После поражения от «Спартака» (1:2) подопечные Сергея Семака спустились на третью строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отставание от лидирующих краснодарцев увеличилось до трёх очков. Надо срочно принимать меры.

Однако «Рубин» может сделать так, что «Зенит» не создаст за 90 минут ни одного голевого момента. Казанцы очень коварны. Они прекрасно дисциплинированы и отлично настраиваются на встречи с сильными соперниками. Победили «Спартак» (2:1), отняли очки у «Краснодара» (1:1) и дважды — у ЦСКА (1:1 и 2:2).

Рашид Рахимов — мастер своего дела. Несмотря на то что качественного усиления состава зимой не последовало, опытный тренер продолжил давать результат. Заключить пари на то, что сыграет тотал меньше 2.5 мяча, можно за 2.05. Результативность у казанцев не очень высокая, но защищаются они весьма внимательно и слаженно.

Экспресс на матчи РПЛ 30 марта

Ставка 1: победа «Спартака» над «Ахматом» за 1.96.

победа «Спартака» над «Ахматом» за 1.96. Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Зенит» — «Рубин» за 2.05.

Общий коэффициент: 1.96 х 2.05 = 4.01.