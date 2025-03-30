Экспресс на футбол: «Барселона» безупречна, а «Наполи» гонится за «Интером»

Воскресенье порадует не только Российской Премьер-Лигой. Сегодня, 30 марта, в топовых европейских первенствах состоятся встречи внутренних чемпионатов. Авторы «Чемпионата» подготовили экспресс на самые интересные из них.

Прогноз на матч «Барселона» — «Жирона»

Похоже, «Барселону» уже не остановить. Беспроигрышная серия насчитывает 19 матчей (три ничьих и 16 побед). Соперники, трепещите! Ни одного поражения в 2025 году. Демонстрирует доминирующий результативный футбол, преуспевает во всех турнирах. Господа, поаплодируйте Ханс-Дитеру Флику.

Несмотря на то что это дерби, «Жироне» оно сулит разгромное поражение. Команда-сенсация прошлого сезона выглядит совсем невзрачно. Располагается на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Даже во встречах с явными аутсайдерами бесхарактерно теряет очки. На многое по итогам сезона рассчитывать не получится.

В матчах с командами из верхней части турнирной таблицы защита «Жироны» часто не справляется со своей работой. В среднем за встречу в Примере подопечные Мичела Санчеса пропускают 1,4 мяча. «Барселона» забивала три и больше мяча соперникам, защищающимся куда внимательнее. В первом круге она выиграла со счётом 4:1 в очном матче, разгромом попахивает и в этот раз.

Прогноз на матч «Наполи» — «Милан»

В пользу неаполитанцев говорит приличная статистика домашних выступлений. За 14 матчей они набрали 32 очка из 42 возможных. Только у «Интера» больше, причём всего на одно. У «Милана» по части выездов всё тоже относительно неплохо, но конкретно в Неаполе будет трудно. Во-первых, из-за очных встреч, две последние из которых завершились вничью — 1:1 и 2:2.

Во-вторых, под руководством Антонио Конте «Наполи» в этом сезоне уже обыграл «Милан». Дело было, ещё когда «россонери» возглавлял Паулу Фонсека. Вот только с Сержиу Консейсау у них тоже особо не ладится. Были чумовой отрезок в начале года и победа в Суперкубке Италии. Однако потом — сплошная нестабильность.

Миланцы вылетели из Лиги чемпионов, а в чемпионате Италии занимают лишь девятую строчку. Время и шансы забраться в еврокубковую зону ещё есть, однако конкурентов здесь много, а некоторые из них выглядят заметно интереснее. В общем, бороться и бороться. Забить в Неаполе гости смогут, но на все очки рассчитывать будет сложно.

Экспресс на футбол 30 марта

Ставка 1: победа «Барселоны» над «Жироной» + тотал больше 3.5 мяча за 2.12.

победа «Барселоны» над «Жироной» + тотал больше 3.5 мяча за 2.12. Ставка 2: «Наполи» не проиграет «Милану» + обе забьют за 2.17.

Общий коэффициент: 2.12 х 2.17 = 4.60.