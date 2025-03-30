«Акрон» — «Ростов». Дзюба реальный сигма-бой

31 марта состоится матч 22-го тура чемпионата России, в котором «Акрон» примет «Ростов». Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Акрон» — «Ростов» 31 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Ростова» предлагается с коэффициентом 2.10, что равно приблизительно 47% вероятности. Победа «Акрона» оценивается коэффициентом 3.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

В то же время аналитики считают, что матч «Акрон» — «Ростов» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.61.

Прогноз на матч чемпионата России «Акрон» — «Ростов» (31.03.2025)

Интересная встреча, тут сложно отдать предпочтение одному из соперников. «Акрон» показывает красивый, смелый футбол. В вознаграждение получает не только овации — располагается на девятом месте в турнирной таблице первенства. Отличный результат для дебютного сезона в РПЛ, не правда ли?

Во встрече предыдущего тура чемпионата России тольяттинцы уступили ЦСКА (1:2), но показали себя с хорошей стороны. Создали немало моментов, забили со штрафного (на стандартах они весьма опасны). Армейцы, по обыкновению, были внимательны на своей половине поля. Старались на допускать, чтобы на Игоря Акинфеева шла большая нагрузка.

Однако попробуй за всеми уследить, когда приходится плотно опекать и пристально следить за движениями Артёма Дзюбы. 36-летний нападающий заслужил вызов в сборную. Забив сборной Гренады, стал лучшим бомбардиром в истории сборной России. Вернулся в расположение клуба с мощным зарядом эмоций и воодушевлением.

Впрочем, и «Ростов» отнюдь не пальцем делан. Жёлто-синие внешне безболезненно перенесли уход Валерия Карпина. По результатам возобновили сезон на троечку с плюсом или четвёрочку с минусом. Сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1), без особой уверенности победили замыкающий турнирную таблицу РПЛ «Оренбург» (2:1) и уступили «Краснодару» (0:1).

Только результаты совсем не отражают действительности. Если бы не подвела реализация, подопечные Джонатана Альбы обыграли бы и бело-голубых, и лидирующих краснодарцев. Они смотрелись лучше. Чаще владели инициативой, создали больше моментов. Немного не повезло.

Могут возникнуть трудности с завершением у «Ростова» и в этот раз. Поэтому нет уверенности в том, что он победит. Зато есть стойкое ощущение, что скучать не придётся. Ожидается много подходов к воротам и ударов. Весьма вероятно, будет и немало голов. Поставить на ОЗ + ТБ 2.5 мяча можно за 2.00.

Тактики соперников привлекательны, но имеют немаловажный изъян. Часто нарываются на контратаки и пропускают. Ростовчане в среднем за встречу получают 1,4 мяча, тольяттинцы ещё больше — 1,8. В первом круге тольяттинцы победили со счётом 2:0. Один из голов забил Дзюба. Вполне возможно, и в этот раз порадует результативностью.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.