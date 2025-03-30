«Лацио» — «Торино». Римляне, только посмейте подвести!

Необходимо исправиться за 0:5 от «Болоньи» и поблагодарить фанатов за поддержку.

31 марта в матче 30-го тура итальянской Серии А «Лацио» примет «Торино». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме, стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный арбитр — Давиде Масса.

Коэффициенты на матч Серии А «Лацио» — «Торино» 31 марта 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Лацио» предлагается с коэффициентом 1.78, что равно приблизительно 56% вероятности. Победа «Торино» оценивается коэффициентом 5.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

В то же время аналитики считают, что матч «Лацио» — «Торино» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.96.

Прогноз на матч 30-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Торино» (31.03.2025)

После крупного поражения от «Болоньи» (0:5) во встрече предыдущего тура чемпионата Италии «Лацио» спустился на шестую строчку в турнирной таблице первенства. Отставание от поднявшегося на четвёртое место обидчика составляет теперь два очка.

Подопечным Марко Барони банально не хватило сил, эмоций и времени на подготовку к встрече с «Болоньей». Не без труда они вышли в 1/4 финала Лиги Европы. Неизвестно, чем всё закончилось бы, не сравняй римляне счёт на 77-й минуте ответной встречи с «Викторией Пльзень» (1:1). Могли и вылететь.

Очень помогла «Лацио» поддержка родных болельщиков. Перед матчем они зажгли десятки тысяч фонариков в форме символа клуба. О таких поклонниках можно только мечтать. Подопечные Барони, делайте что хотите, но исправиться за 0:5 от «Болоньи» вы обязаны! Кровь из носу надо обыгрывать «Торино».

Сделать это будет непросто. «Быки» проиграли всего-навсего 1 из 12 предыдущих встреч чемпионата Италии. Уступили «Болонье» (2:3). Отняли очки у «Милана» (2:1), «Аталанты» (1:1) и в дерби у «Ювентуса» (1:1). Экс-тренера московского «Спартака» Паоло Ваноли есть за что похвалить.

Впрочем, туринцам характерно выдавать такие вот удачные отрезки, а потом – попадать в кризис. Практически каждый год наблюдается эта картина. «Торино» теряет интерес и начинает проигрывать. Всё потому, что у борющихся за выживание и попадание в зону еврокубков команд больше желания.

Туринцы выиграли только 1 из 11 последних очных матчей. И тот — отнюдь не без везения. Как ни посмотри, «Лацио» — фаворит. У него лучше рисунок игры и больше ресурсов. А самое главное, что встреча пройдёт в Риме. Грех своих поистине замечательных болельщиков расстраивать.

Ставка: победа «Лацио» за 1.78.